Au moins 57 civils ont été tués en une semaine dans les attaques perpétrées par les rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF) dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), du 3 au 8 juin, a annoncé lundi le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA).

Les ADF, affiliés au groupe autoproclamé "Etat islamique en Afrique centrale", sont connus pour leurs activités violentes dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri, qui sont en état de siège depuis mai 2021, et où les autorités militaires et policières remplacent l'administration civile.

Plus de 900.000 personnes nouvellement déplacées ont été enregistrées entre janvier et avril 2024, portant le nombre total de déplacés à environ 7,3 millions dans le pays, dont plus de 5,6 millions dans les trois provinces orientales, à savoir le Nord-Kivu, le Sud-Kivu et l'Ituri, notent les observateurs.

L'expansion des combats vers des zones considérées comme refuges pour les populations déplacées oblige ces dernières à des mouvements incessants qui les fragilisent en permanence, a alerté l'ONU.

"J'appelle tous les groupes armés et leurs soutiens à respecter leurs obligations en vertu du droit international humanitaire et des droits de l'homme, en protégeant les civils, en garantissant un accès humanitaire sans entrave, et en permettant aux opérations humanitaires de se dérouler afin que les organisations puissent apporter une assistance vitale aux populations dans le besoin", a exhorté le coordonnateur résident de l'ONU, Bruno Lemarquis dans un communiqué.

Selon l'OCHA, le plan de réponse humanitaire 2024 pour la RDC n'est financé qu'à 23%, avec seulement 590 millions de dollars américains reçus sur les 2,6 milliards de dollars requis.