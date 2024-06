Le Conseil du renouveau économique algérien (CREA) a lancé, lundi à Alger, en collaboration avec le ministère du Tourisme et de l'Artisanat et avec la participation des acteurs du tourisme, une initiative spéciale pour la saison estivale 2024 visant à promouvoir la destination touristique Algérie en proposant des offres aux familles algériennes, aux membres de la communauté nationale établie à l'étranger et même aux étrangers, à des prix compétitifs.

L'initiative a été lancée à travers un accord de coopération signé par le président du CREA, Kamel Moula, la directrice générale (DG) de l'Office national du tourisme (ONT), Saliha Nacer Bey, le DG de l'Office national algérien du tourisme (ONAT), Taher Arezki, le PDG du Groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme "HTT", Amar Guellati, le PDG de la Société d'investissement hôtelière (SIH), Ismail Chaalal, et le Secrétaire général (SG) de la Fédération nationale de l'hôtellerie et du tourisme, Adel Henouda.

La cérémonie de signature de l'accord, qui s'inscrit dans le cadre de la poursuite des initiatives lancées par le CREA, s'est déroulée en présence du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mokhtar Didouche et du ministre de la Communication, Mohamed Laagab.

S'exprimant à cette occasion, M. Didouche a mis en avant l'importance de cette initiative, soulignant la nécessité de se mobiliser pour en assurer le succès. L'Algérie est devenue une destination touristique prisée, selon les indicateurs du tourisme national et l'afflux de touristes étrangers, a-t-il soutenu.

Dans le même contexte, il a indiqué que son département ministériel avait initié l'affectation d'assiettes foncières au niveau des Zones d'expansion touristique (ZET), en vue de la réalisation de structures touristiques saisonnières, et ce dans l'objectif d'augmenter la capacité d'hébergement au niveau des zones touristiques.

Pour sa part, M. Moula a affirmé dans son intervention que " la signature de cette convention est intervenue après des concertations avec les principaux acteurs dans le secteur du tourisme", relevant que le but était de préserver le pouvoir d'achat des familles algériennes, à travers l'offre de tarifs "attractifs" dans les hôtels, tout en leur permettant, en sus de la communauté nationale établie à l'étranger et aux étrangers, de découvrir le patrimoine touristique de l'Algérie".

Indiquant que cette initiative englobe 1.600 hôtels, groupes touristiques et lieux de divertissement et que l'adhésion à cette initiative " restera ouverte à tous les acteurs dans le secteur du tourisme", M. Moula a assuré qu'avec la conjugaison des efforts " on peut transformer l'Algérie en une destination touristique".

Quant à Mme Nacer Bey, elle a fait savoir que l'ONT a actualisé son portail (visitealgeria), et ce en vue de faciliter l'opération de consultation de toutes les offres promotionnelles et des circuits touristiques, soulignant que cette initiative permettra d'adopter une nouvelle approche dans l'organisation des saisons estivales.

De son côté, M. Guellati a évoqué dans son intervention la prise par le Groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme "HTT" de plusieurs mesures en vue de mener à bien cette initiative, à l'instar de la gratuité des plages jouxtant les établissements relevant du Groupe, la baisse des tarifs et la réduction de la durée des réservations à 10 jour au plus, " afin qu'elles ne soient pas monopolisées".

Dans le même sillage, M. Chaalal a annoncé que la SIH avait ouvert 40 points de vente au niveau de ses structures offrant une gamme variée de services en hôtellerie, restauration et activités culturelles, annonçant certaines "offres alléchantes" sur la plateforme de l'Office national du tourisme (ONAT).

Dans son intervention, M. Arezki a fait savoir que l'ONAT avait consacré des offres et des programmes aux régions touristiques côtières et mobilisé des bus pour transporter les estivants de et vers les plages à "des prix symboliques".

De son côté, M. Henouda a affirmé que l'initiative lancée aujourd'hui "insufflera une nouvelle dynamique au secteur du tourisme", affirmant que sa fédération œuvrera pour son succès.

A rappeler que les différentes offres promotionnelles des hôtels et des groupes touristiques sont disponibles sur le portail de l'ONAT qui seront actualisées les prochains jours, d'après les explications fournies lors de la cérémonie de signature.