Le Centre de diagnostic Chahids Mahmoudi de said Hamdine (Alger) bénéficiera d’une ouverture solennelle, au cours d’une cérémonie prévue vendredi le 14 juin à partir de 14 h l'hôtel Sofitel sous là l'égide de Monsieur le ministre de la santé

Le centre de diagnostic est doté d'un concept novateur dans le domaine de la radiologie et la prise en charge des patients par sa méthodologie de diagnostic et de traitement de pathologies qui est basée sur une approche multidisciplinaire et multimodale intégrée, associée à un plateau technique de dernière génération.