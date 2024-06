L'Algérie a condamné, lundi, "dans les termes les plus forts et les plus énergiques" le massacre barbare commis par l'entité sioniste, samedi, contre les civils sans défense dans le camp de Nusseirat dans la bande de Ghaza, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

"L'Algérie condamne dans les termes les plus forts et les plus énergiques le massacre barbare commis par l'entité spoliatrice, samedi, contre les civils sans défense dans le camp de Nusseirat dans la bande de Ghaza, et la poursuite par celle-ci de ces crimes ignobles qui redoublent de férocité, au mépris flagrant de la communauté internationale et des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies", lit-on dans le communiqué.

"Face à cet énième épisode de la série de crimes odieux commis par l'occupation israélienne brutale, l'Algérie souligne l'impératif pour le Conseil de sécurité d'assumer les responsabilités qui lui incombent dans l'arrêt de l'agression sioniste, la protection du peuple palestinien dans son épreuve qui se poursuit et la fin de l'impunité dont jouit l'occupation de peuplement israélienne, qui échappe à toute reddition de comptes et à toute sanction", ajoute la même source.

L'Algérie "appelle également les instances judiciaires internationales à accélérer le jugement des criminels responsables de ces massacres, qui constituent une marque d'infamie pour l'humanité", conclut le communiqué.