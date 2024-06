Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni a reçu, dimanche à Alger, le président de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Noureddine Benbraham, et ce en vue de renforcer la coordination à l'effet de concrétiser l'approche participative entre la société civile et les instances publiques et associer les associations aux programmes d'action de sensibilisation aux droits du consommateur et à sa protection, indique le ministère dans un communiqué.

Lors de la rencontre, " il a été question des voies et moyens de consolider la coopération active entre le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations et l'ONSC, dans l'objectif de raffermir les liens et renforcer la coordination, à l'effet de concrétiser l'approche participative entre la société civile et les instances publiques", lit-on dans le communiqué.

Les deux parties ont mis en avant, lors de la rencontre qui s'est déroulée en présence de cadres du ministère et des membres de l'ONSC, l'importance des associations et des organisations dans l'action de sensibilisation des différentes initiatives, notamment en matière de protection du consommateur. La rencontre s'inscrit, ajoute la même source, dans le cadre du renforcement de la communication institutionnelle entre le ministère et l'ONSC et de l'exploration des voies et moyens de la coopération commune.

Il a été convenu, à cette occasion, d'associer les associations, les organisations et les instances spécialisées dans le domaine du commerce et de la protection du consommateur, aux programmes d'action communs, visant à renforcer la sensibilisation aux droits du consommateur, à l'importance de protéger les consommateurs, ainsi qu'à "tracer un programme d'action commun prévoyant l'organisation de colloques, de conférences et des journées d'études communes au double plan local et national, à l'effet de renforcer le rôle de la société civile dans ce contexte".