La 29e et avant-dernière journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, prévue mardi, amorcera un virage décisif pour la place de dauphin, qualificative à la Ligue des champions d'Afrqiue, alors que les mal-classés tenteront de se rapprocher du maintien, avec au menu des oppositions à "six points" où le faux-pas serait fatal.

Sacré champion d'Algérie pour la 8e fois de son histoire, le MC Alger (1e, 62 pts), se déplacera du côté des "Ziban" pour affronter l'US Biskra (13e, 33 pts), sérieusement menacé par le spectre de la relégation, et qui reste de surcroit sur un triste bilan de sept matchs sans victoire, toutes compétitions confondues.

Les joueurs de l'entraîneur Mounir Zeghdoud, dos au mur, n'auront plus droit à l'erreur face au "Doyen". Un succès permettra aux "Vert et Noir" de souffler, en attendant d'assurer leur maintien lors de la 30e et dernière journée sur le terrain de l'ASO Chlef.

Le CR Belouizdad et le CS Constantine, qui se partagent la 2e place avec 50 points chacun, convoitent la place de vice-champion d'Algérie, à condition de battre deux équipes qui luttent pour le maintien: le Chabab recevra l'ASO Chlef (11e, 35 pts), alors que le CSC se rendra à Alger pour défier le premier relégable l'ES Ben Aknoun (15e, 32 pts).

Le CRB et le CSC livreront un énième duel à distance pour la place de dauphin, eux qui sont assurés de participer à une compétition continentale, en attendant de savoir qui jouera la Ligue des champions en compagnie du MCA, d'où l'enjeu important de leurs rencontres.

Si le Chabab bénéficiera de la faveur des pronostics, en jouant à la maison, le CSC aura une mission beaucoup plus compliquée à Alger face à l'ESBA, dont la victoire est impérative pour rester en vie.

Le NC Magra (10e, 37 pts), vainqueur vendredi dernier à la maison face au Paradou AC (2-0), sera en appel à Khenchela pour défier l'USMK (8e, 38 pts), avec l'objectif de décrocher au moins le point du nul, pour assurer définitivement son maintien parmi l'élite.

Dans le bas du tableau, le MC Oran (13e, 33 pts) aura une belle occasion de franchir un pas vers le maintien, en recevant un concurrent direct : le MC El-Bayadh (11e, 35 pts), dans un duel qui s'annonce palpitant.

Les Oranais, qui restent sur une belle série de six matchs sans défaite, partiront favoris à domicile face aux gars d'El-Bayadh, qui ont renoué avec la victoire lors de la précédente journée en battant l'US Biskra (2-1).

Enfin, les trois derniers matchs au programme de cette 29e journée : ES Sétif-Paradou AC, USM Alger-US Souf, et JS Kabylie-JS Saoura, seront sans incidence sur le classement général.

Programme des rencontres

Programme des rencontres de la 29e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, prévues vendredi (16h45) à huis clos:

USM Khenchela - NC Magra

ES Sétif - Paradou AC

USM Alger - US Souf

JS Kabylie - JS Saoura

CR Belouizdad - ASO Chlef

US Biskra - MC Alger

MC Oran - MC El-Bayadh

ES Ben Aknoun - CS Constantine

Classement : Pts J

1). MC Alger 62 28 Champion 2023-2024

---------------------------------------------------------

2). CR Belouizdad 50 28

--). CS Constantine 50 28

4). USM Alger 43 28

5). ES Sétif 42 28

6). Paradou AC 39 28

--). JS Saoura 39 28

8). JS Kabylie 38 28

--). USM Khenchela 38 28

10). NC Magra 37 28

11). MC El Bayadh 35 28

--). ASO Chlef 35 28

13). MC Oran 33 28

--). US Biskra 33 28

15). ES Ben Aknoun 32 28

---------------------------------------------------------

16). US Souf 7 28 Reléguée en L2.