Cinq (5) personnes ont trouvé la mort et 283 autres ont été blessées dans des accidents de la route, survenus ces dernières 24 heures à travers différentes régions du pays, selon un bilan rendu public dimanche par la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Batna avec deux morts et quatre blessés, suite à une collision entre deux véhicules dans la daïra de Tazoult, précise la même source.

Par ailleurs et durant la même période, les équipes de secours de la Protection civile ont repêché le corps sans vie d'une personne noyée au niveau d'une la plage interdite à la baignade à Ain Turk, dans la wilaya d'Oran.

2 morts et 4 blessés près d’Ayoun El Assafir (Batna)

Deux personnes sont décédées et 4 autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu dans la nuit de samedi à dimanche dans la commune d’Ayoun El Assafir (Batna), a indiqué un communiqué de la cellule de communication de la Protection civile.

L’accident, qui s’est produit sur la route nationale n 88, sur le territoire de la commune d’Ayoun El Assafir, a provoqué la mort sur le coup de deux personnes et occasionné des blessures de différents degrés de gravité à 4 autres, selon le document. Les blessés, âgés de 24 à 41 ans, ont reçu, sur les lieux de l’accident, les premiers soins par les éléments de la Protection civile, avant d’être évacués à la polyclinique d’Ayoun El Assafir, tandis que les corps des deux victimes décédées, âgées de 38 à 42 ans, ont été déposés à la morgue du Centre hospitalo-universitaire (CHU) de Batna. Les services de sécurité territorialement compétents ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de cet accident, a précisé la même source, rappelant qu’au cours des dernières 24 heures, des accidents de la route ont fait 3 morts et 8 autres blessés.