Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad, a annoncé, samedi à Jijel, la levée du gel de 20 projets liés à son secteur dans cette wilaya.

La mesure de gel a été "levée pour 20 projets du secteur d’un coût financier estimé à 1,3 milliard de dinars", a précisé M. Hammad, dans une déclaration à la presse, au centre de loisirs de jeunes de Bordj Blida (El Aouana), dans le cadre d’une visite de travail à Jijel. Il a ajouté que ces projets concernent différents équipements proposés par les autorités locales au bénéfice de plusieurs communes de la wilaya.

Lors de l’inspection des travaux de réalisation du stade Rimouche-Hocine (5.400 places), dans la commune de Kaous, le ministre, soulignant "la nécessité d'accélérer la livraison de ce projet qui a atteint un taux d'avancement de 95 % ", a fait part de son accord pour accompagner le projet d'une salle de sport et d'une piscine pour en faire "un mini complexe sportif répondant à tous les besoins".

Dans la salle omnisports de 3.000 places, en phase d’achèvement au lieudit 3ème kilomètre, au chef-lieu de wilaya, M. Hammad a estimé que cette infrastructure est "un chef-d’œuvre et un acquis important aussi bien pour la wilaya de Jijel que pour l’Algérie".

Il a insisté, dans ce contexte, sur la "nécessité d’achever les travaux et de réceptionner la salle d’ici au 5 juillet prochain". Le ministre de la Jeunesse et des Sports a également inspecté les travaux de réhabilitation de la piscine semi-olympique de Jijel, ainsi que le stade Rouibah-Hocine où des travaux de rénovation et de modernisation battent leur plein moyennant une première enveloppe financière de 300 millions de dinars.

Au terme de sa visite, le ministre a félicité l'équipe de football de la Jeunesse de Jijel (JSD) qui vient d’assurer son accession en Ligue 2, saisissant l’occasion pour remercier les fidèles supporters du club qui se sont fait remarquer par un grand esprit sportif, tout au long du parcours de l'équipe durant la saison 2023-2024. Il a appelé les supporters de toutes les équipes à faire preuve de fair-play et à éviter la violence dans les stades.