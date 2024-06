Le MC Saïda, qui a réussi à faire son retour en Ligue 2 de football après une saison de sa relégation, a terminé le championnat du groupe Ouest avec un total de 80 points, une performance que seule la JS Jijel a réussi à réaliser dans les six poules de l’inter-ligues.

Les Vert et Rouge de Saïda ont fini en beauté leur championnat, en battant à domicile la JS Bendaoud (2-0), samedi, dans le cadre de la 30e et dernière journée. Il s’agissait de la 26e victoire du MCS qui a fait face à une rude concurrence de la part de l’IRB El Kerma, durant pratiquement tout l’exercice. A l’arrivée, les protégés de l’entraineur Hakim Benslimane ont eu le dernier mot après avoir concédé seulement deux défaites et deux nuls en 30 matchs.

Un parcours flamboyant qui a été fêté de la plus belle des manières lors de l’ultime journée de la compétition, qui a coïncidé aussi avec la dernière sortie de la saison des gars de Saïda au stade Saïd Amara.

Cette enceinte footballistique a renoué d’ailleurs avec l’ambiance d’antan, après avoir été "boudée" par les supporters locaux au cours des derniers exercices. En cause, les mauvais résultats de leur équipe qui a fini par rétrograder en troisième palier à l’issue de la saison passée.

Mais la réaction des "Mouloudéens" ne s’est pas faite attendre, comme l’atteste leur retour rapide en Ligue 2, s’imposant comme co-meilleure équipe de l’Inter-ligues, tous groupes confondus, en compagnie de la JS Jijel.

Outre cette formation de l’Est du pays, qui fait son retour en deuxième palier après près de trois décennies d’attente, les champions des quatre autres groupes de l’inter-ligues ont pour noms : le MB Rouissat (74 pts), l’US Bechar Djedid (75 pts), l’US Chaouia (65 pts) et la JS El Biar (77 pts).