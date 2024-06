La Ligue nationale du football en salle (LNFS) projette, dans un avenir proche, de mettre en place un championnat de Futsal "d’élite" composé d’un seul groupe au lieu de trois, comme c’est le cas actuellement, afin d'améliorer encore le niveau général de ce sport, a déclaré à l’APS, le président de cette instance, Mohamed Salah Hachichi.

" Notre objectif est d’arriver, dans un proche avenir, à un championnat d’élite qui regroupe la crème du futsal algérien. Cela devrait permettre d’améliorer davantage le niveau de cette discipline en Algérie", a indiqué Hachichi, en poste depuis février 2023.

Le même responsable, qui s’exprimait en marge de la finale du championnat d’Algérie de futsal, jouée samedi soir à Oran et soldée par la victoire du Paradou AC face à l’AS Auzium (Akbou) sur le score de 5-4, a mis en exergue les progrès enregistrés par ce sport, ces dernières années, aussi bien sur le plan du nombre de pratiquants que le niveau qui s’améliore d’un exercice à un autre.

"On compte quelque 70 clubs qui évoluent dans les trois divisions, dont 24 jouant en Division 1, répartis sur trois groupes (Centre-est, Centre-ouest et Sud). Les premiers de chaque groupe, en plus du meilleur deuxième des trois poules se sont qualifiés aux demi-finales du championnat qui ont permis au PAC et à l’AS Auzium de valider leurs billets pour la finale d’aujourd’hui", a-t-il expliqué.

Il s’est dit, au passage, "très satisfait" du déroulement de l’exercice 2023-2024, clôturé à l’issue de la finale du championnat, qui a été précédée, le 2 mai dernier, par la finale de la Coupe d’Algérie au terme de laquelle la formation d’El Kseur a remporté le trophée au dépens de l’AS Auzium.

" J’estime que le futsal en Algérie est en net progrès à tous les niveaux. La Fédération algérienne de football accorde un intérêt particulier à cette discipline, comme l’atteste l’apport significatif qu’elle est en train de nous fournir. Notre objectif est d’arriver à rivaliser avec les meilleurs de la discipline sur le plan continental et mondial", a poursuivi le président de la LNFS.

Lancement prochain d’un championnat féminin

C’est ce challenge important qui pousse l’instance de Hachichi à prévoir un championnat d’élite, "car avec un tel système de compétition, le niveau de notre championnat va augmenter sensiblement, vu que la concurrence sera rude entre les meilleurs", a-t-il estimé.

Pour ce faire, le patron de la LNFS souhaite une meilleure prise en charge des clubs dans les différentes régions du pays, précisant que le volet financier est pour beaucoup dans la répartition du championnat du premier palier sur trois poules "afin d’éviter aux clubs les longs déplacements qui leurs valent des dépenses énormes au moment où leurs moyens financiers sont limités", a-t-il déploré.

En revanche, il a salué l’attitude du ministère de la Jeunesse et des Sports qui a instruit les différentes directions de son secteur dans les différents wilayas pour "mettre leurs salles omnisports au profit des clubs afin d'encourager davantage la promotion de cette discipline".

Pour Hachichi aussi, le fait que l’équipe nationale soit éliminée difficilement par son homologue libyenne, il y a quelques mois, dans les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations, prouve que le futsal en Algérie "est sur la bonne voie".

"Notre sélection a été éliminée contre la Libye après avoir concédé le but du nul dans les dernières secondes de la partie. Avoir tenu la dragée haute à un adversaire qui compte dans son palmarès des titres africains et des participations au Mondial prouve que nous avons du potentiel", s’est réjoui le même interlocuteur.

Enfin, Hachichi a fait savoir que son instance œuvre aussi à lancer un championnat féminin "dans les toutes prochaines années", un projet sur lequel la LNFS travaille en étroite collaboration avec la FAF.

Le Paradou AC bat l'AC Auzium (5-4) et conserve son titre

La Paradou AC a réussi à conserver son titre de champion d’Algérie du football en salle (Futsal) après avoir battu, samedi soir à Oran, sur le fil l’AC Auzium (Akbou) sur le score de 5 buts à 4.

Le match, qui a eu pour théâtre la salle omnisports du complexe sportif Miloud-Hadefi, a été disputé de bout en bout, entre deux formations considérées comme les meilleures du moment de la discipline en Algérie.

C’est le club de la banlieue d’Alger qui a ouvert le bal en prenant l’avantage dès la 6e minute. Mais c’était sans compter sur la détermination du représentant de la wilaya de Béjaïa qui, après de maintes tentatives, a réussi à égaliser à la 15e.

Depuis, aucune équipe n’a réussi à prendre le dessus sur son rival, et ce, jusqu'à la fin du premier half soldé par un nul (1-1), somme toute logique.

Les gars du Paradou entament en force la deuxième période. A peine neuf minutes passées, qu’ils parviennent à reprendre l’avantage puis creuser l’écart grâce à deux réalisations. Les quelques dizaines de spectateurs présents dans la salle ont cru que les Algérois ont scellé le sort de la partie. Mais le second souffle des gars de "Yemma Gouraya" leur a permis de réussir une spectaculaire "remontada", en réduisant la marque, puis en égalisant en l’espace de trois minutes, avant de prendre l’avantage à la 26e.

La joie des joueurs de l’AC Auzium a été de courte durée, puisque les Jaune et Bleu vont rapidement remettre les pendules à l’heure, quelques secondes après le quatrième but de l’adversaire. Et au moment où l’on se dirigeait vers les prolongations, le PAC ajoute un cinquième but avant 7 secondes du coup de sifflet final de l’arbitre. Grâce à cette réalisation, le PAC a pris sa revanche de son adversaire qui l’a battu, il y a quelques semaines, en demi-finales de la coupe d’Algérie, et s’adjuge un deuxième titre d'affilée en championnat national.

En revanche, l’AC Auzium, perd sa deuxième finale, après celle en coupe d’Algérie, début mai dernier, face à l’O El Kseur, même si son parcours est à mettre en valeur, d’autant plus qu’il s’agit de sa première saison parmi l’élite. En fin de match, l’entraineur du PAC, Nassim Tellaa, a estimé, dans une déclaration à l’APS, que le mérite dans cette victoire "revient aux joueurs qui y ont cru jusqu’aux derniers instants de la partie". De son côté, l’entraineur adjoint de l’AC Auzium, Rafik Guerrout, s’est dit déçu de cette deuxième finale perdue, ajoutant que l’expérience de l’adversaire a fait la différence dans ce match.