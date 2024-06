Chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a présidé, samedi au Centre international de conférences (CIC) Abdelatif-Rahal (Alger), la cérémonie de remise du Prix Ali-Maâchi du président de la République pour les jeunes créateurs, et ce, à l'occasion de la Journée nationale de l'artiste.

Le Prix Ali-Maâchi du président de la République pour les jeunes créateurs marque l'anniversaire de l'assassinat de l'artiste-martyr Ali Maâchi par les forces coloniales un 8 juin 1958.

Lors de la cérémonie, des membres de la troupe artistique du Front de libération nationale (FLN) ont remis au Premier ministre un livre destiné au président de la République sur l'apport de cette troupe artistique à la glorieuse Révolution de libération. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de l'artiste (8 juin).

Elle est organisée par le ministère de la Culture et des Arts, sous le haut patronage du président de la République, qui attache un intérêt particulier à la promotion de la culture, à la place de l'artiste, à l'encouragement de la recherche et de la production dans les différents arts et à la création d'un environnement propice à l'éclosion des talents artistiques.

Le Prix du président de la République récompense les premiers lauréats dans plusieurs domaines artistiques et littéraires, notamment la poésie, le théâtre, l'écriture dramaturgique, la création musicale, le cinéma et les arts plastiques.

Outre la ministre de la Culture et des Arts, Mme Soraya Mouloudji, la cérémonie a été rehaussée par la présence du conseiller du président de la République chargé de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de la Culture, Mohamed Seghir Saâdaoui, et de membres du Gouvernement.