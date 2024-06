L'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), a annoncé que l'opération de retrait des formulaires de souscription de signatures individuelles pour les postulants à la présidentielle anticipée du 7 septembre prochain aura lieu au niveau de son siège sis au Palais des nations (Club des pins), et ce, à compter d'aujourd'hui, samedi.

"Suite à la promulgation du décret présidentiel 24-182 du 8 juin 2024, portant convocation du corps électoral pour la tenue d'une élection présidentielle anticipée le samedi 7 septembre 2024, et conformément aux dispositions de l'ordonnance 21-01 du 26 Rajab 1442, correspondant au 10 mars 2021, portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée, l'ANIE tient à informer l'ensemble des postulants à la candidature à la présidentielle anticipée du 7 septembre prochain que l'opération de retrait des formulaires de souscription des signatures individuelles aura lieu au niveau du siège de l'ANIE sis au Palais des nations (Club des pins), et ce à compter d'aujourd'hui, samedi", précise un communiqué de l'ANIE.

Elle a ajouté que "les postulants à la candidature, ou leurs représentants, peuvent se présenter directement au siège de l'ANIE, munis des documents justificatifs (lettre d'intention de candidature adressée au président de l'ANIE, reçu de dépôt de la caution, photo récente, copie de la carte d'identité nationale, et une autorisation au bénéfice du représentant du candidat) ou prendre rendez-vous pour retirer les formulaires de souscription des signatures individuelles via la plateforme de l'ANIE sur le lien suivant: https://rdv2024.ina-elections.dz".

L'ANIE a rappelé que "conformément aux dispositions de l'article 250 de l'ordonnance 21-01 susmentionnée, les postulants à la candidature doivent déposer une caution d'un montant de deux cent cinquante mille DA (250.000 DA) auprès des services du Trésor public à travers l'ensemble du territoire national".

Les numéros de téléphone suivants: 021.37.68.78 - 021.37.71.84 sont à la disposition des postulants pour poser toutes leurs questions et préoccupations concernant le déroulement de l'opération", conclut la même source.

Révision exceptionnelle des listes électorales du 12 au 27 juin

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a signé, samedi, un décret présidentiel fixant la période de révision exceptionnelle des listes électorales entre le 12 et le 27 juin 2024, en prévision de la Présidentielle anticipée du 7 septembre prochain. La révision exceptionnelle des listes électorales est supervisée par l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), à qui incombe, aux termes de l'article 53 de la loi organique relative au régime électoral, la responsabilité de "tenir, conformément à la législation en vigueur, un fichier national des électeurs, composé de l'ensemble des listes électorales des communes et des postes diplomatiques et consulaires". Ledit article dispose que "l'Autorité indépendante veille à la révision des listes électorales de manière périodique et à l'occasion de chaque consultation électorale ou référendaire, conformément à la législation en vigueur".

Le président de l'ANIE, M. Mohamed Charfi, avait récemment déclaré que l'instance œuvrait inlassablement à mobiliser tous les moyens humains et matériels afin de préparer, dans les meilleures conditions, l'élection présidentielle du 7 septembre prochain, y compris la révision exceptionnelle des listes électorales, conformément aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral.

Lors des élections locales du 27 novembre 2021 (APC/APW), le corps électoral était constitué de 23.717.479 électeurs et électrices.

Le FLN mobilisé pour contribuer au succès de l’élection présidentielle du 7 septembre (Benmbarek)

Le secrétaire général du Front de libération national (FLN), Abdelkrim Benmbarek, a affirmé vendredi soir depuis la wilaya de Bechar, la mobilisation de sa formation politique pour contribuer au succès de l’élection présidentielle du 7 septembre prochain.

S’exprimant lors d’un rassemblement régional des cadres et militants du FLN des wilayas du sud-ouest du pays, M. Benmbarek, a indiqué que "le FLN est mobilisé pour contribuer massivement au succès de l’élection présidentielle du 7 septembre prochain, et ce dans l’unique but de permettre au peuple algérien de choisir ceux qui le gouvernent et aussi pour la poursuite des efforts de développement économique et social du pays".

A cet égard, il a appelé les militants de son parti à adhérer massivement aussi bien à la préparation et à la campagne électorale, et ce dans la perspective du renforcement du front intérieur et de la contribution au développement du pays. Le SG du FLN a, par ailleurs, valorisé les efforts entrepris pour le développement des régions du sud-ouest du pays à travers le lancement de méga projets, comme l’exploitation des gisements de fer de Gara Djebilet (Tindouf) et la voie ferrée Bechar-Tindouf.

Au plan international, M. Benmbarek , a indiqué que "le FLN salue les positions de l’Algérie et son soutien aux justes causes des peuples Sahraouis et Palestiniens, peuples spoliés de leurs droits légitimes".

Le président du MSP rencontre les membres des instances électorales de wilaya

Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abdelaali Hassani Cherif, a présidé, samedi à Alger, une rencontre avec les membres des instances électorales de wilaya pour discuter des préparatifs de l'élection présidentielle du 7 septembre.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Hassani Cherif, candidat du MSP à la prochaine élection présidentielle, a précisé que cette rencontre visait à examiner le plan d'action du Mouvement pour assurer la réussite de cette échéance importante et "être à la hauteur de la récente décision du Conseil de la Choura" entérinant la participation à l'élection.

La rencontre est également consacrée à la définition des contours de la campagne électorale du MSP, a-t-il ajouté, soulignant que le Bureau national s'attelait, en coordination avec des experts, à l'élaboration de la mouture finale du programme électoral. Pour la réussite de ce rendez-vous, le président du MSP a appelé l'ensemble des intervenants dans l'opération électorale à œuvrer à réunir toutes les conditions de nature à encourager les citoyens à participer massivement, en évitant les "discours défaitistes" et en proposant des solutions à même de redonner confiance aux Algériens. M. Hassani Cherif s'est, par ailleurs, félicité de la décision du Mouvement Ennahda de soutenir sa candidature à la prochaine Présidentielle.

Le Front des forces socialistes participera à l'élection présidentielle pour inciter les algériens à adhérer à l'action politique (Aouchiche)

Le premier secrétaire national du Front des forces socialistes (FFS), Youcef Aouchiche, a souligné samedi à Bordj Bou Arreridj, que son parti a choisi de participer à l'élection présidentielle du 7 septembre prochain "pour inciter les algériens à adhérer à l'action politique et assurer la réussite du processus électoral".

"Tous les efforts de notre parti sont axés sur l'encouragement des algériens à participer en force aux prochaines élections présidentielles, à s'engager dans l’action politique et à assurer la réussite du processus électoral, notamment dans la conjoncture régionale actuelle", a-t-il indiqué, ajoutant qu'en tant que parti politique, le FFS "est de son devoir de répondre à l'appel lorsqu'il s'agit de l'unité nationale".

Pour M. Aouchiche, "une forte participation aux prochaines élections est nécessaire pour faire renaître l'espoir dans les rangs de la population et rétablir les liens de confiance entre le peuple et les institutions de la République, d'une part, et pour réhabiliter le travail politique, à travers des débats d'idées et de programmes dans l'espace public entre les différents courants politiques".

Le premier secrétaire national du FFS a rappelé que lors du congrès national extraordinaire du parti, tenu vendredi à Alger, sa candidature à l'élection présidentielle a été entérinée "après un grand débat responsable avec les structures de la formation politique".

Il a souligné, dans ce contexte, que son programme présidentiel "sera fondé sur les propositions de la base du parti par le biais d’une plateforme numérique qui servira au recueil de propositions constructives offrant des solutions réalistes aux différents problèmes que vit le citoyen dans tous les domaines, afin que le peuple puisse avoir le dernier mot".

La Présidentielle du 7 septembre exige une "forte adhésion" de toutes les forces vives du pays (Boutbig)

Le président du Front El Moustakbal, Fateh Boutbig, a affirmé, samedi à Alger, que l'élection présidentielle prévue le 7 septembre prochain exigeait une "forte adhésion" de toutes les forces vives du pays.

Animant un meeting populaire, M. Boutbig a souligné que la prochaine échéance présidentielle "exige une forte adhésion de toutes les forces vives du pays", précisant que le Conseil national du parti "tiendra une session extraordinaire pour prendre une position honorable" à cet égard.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le président du Front El Moustakbal a mis en exergue les réformes engagées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, soulignant que l'Algérie "vit aujourd'hui l'ère des réformes et des réalisations dans la quiétude et la sérénité", dans le cadre du "renforcement de l'édification de l'Algérie nouvelle".

Il a en outre salué "les positions du président de la République à l'égard des causes palestinienne et sahraouie", mettant en avant le rôle que joue la diplomatie algérienne à cet effet. M. Boutbig a aussi évoqué le rôle de la communauté algérienne établie à l'étranger dans le renforcement et la concrétisation de ces réformes, à travers sa participation à la réalisation du développement économique du pays et sa contribution active à l'édification de l'Algérie nouvelle. Il a, par ailleurs, mis en avant le rôle crucial de l'Armée nationale populaire (ANP) dans la protection du pays et la préservation de sa sécurité et de sa stabilité.

Le Mouvement El-Bina organise une rencontre des élites sportives nationales pour assurer le succès de l'échéance

Le Mouvement El-Bina a organisé, samedi au niveau de son siège à Alger, une réunion regroupant les élites sportives nationales afin de contribuer à la réussite de la prochaine élection présidentielle prévue le 7 septembre prochain.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, en présence d'anciens ministres de la Jeunesse et des Sports et de sportifs de différentes générations, le président du mouvement, Abdelkader Bengrina, a salué cette initiative, rappelant que tout au long du mandat présidentiel du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, un "soutien tangible au domaine sportif a été noté à travers la construction d'infrastructures sportives conformes aux normes internationales".

Il a également souligné l'importance de renforcer le rôle du sport algérien pour faire face aux plans vils visant les jeunes algériens et les mettre à l'abri des fléaux comme la drogue et la contrebande.

A l'issue de cette rencontre, les élites sportives parmi les dirigeants, les athlètes et les mouvements associatifs sportifs de différentes disciplines", ont publié un communiqué dans lequel ils ont exprimé leur "soutien au processus de renouveau national prévu dans le projet de construction de l'Algérie nouvelle, conduit par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

Les élites ont également salué "les réalisations qui ont concrétisé de nombreuses aspirations du peuple algérien dans divers domaines et qui sont le résultat des 54 engagements, tenus, du président de la République", notamment en ce qui concerne "les acquis réalisés pour le développement de la pratique sportive en Algérie".

Ils ont également salué "les décisions courageuses prises en faveur de l'élite sportive dans différentes disciplines, et qui ont permis à l'Algérie de retrouver sa position de leader dans les grandes compétitions, telles que les Jeux arabes et les Jeux méditerranéens".