Les participants à une conférence sur l'histoire organisée, samedi à Alger, ont salué le parcours militant de la martyre Meriem Bouatoura qui avait quitté les bancs de l'école pour rallier les rangs des moudjahidine, la qualifiant "d'icone et de symbole du militantisme de la femme algérienne".

Lors de cette conférence qui s'est tenue au Musée national du Moudjahid à l'occasion du 64e anniversaire de la mort en martyre de Meriem Bouatoura (1938-1960), les intervenants ont mis en avant "la bravoure" de l'héroïne qui a à son actif plusieurs opérations de Fidai dans la ville de Constantine avec son compagnon d'arme le chahid Slimane Daoudi dit Boualem Hemlaoui. Ce dernier avait été chargé pendant cinq ans de la planification et de l'exécution de ce genre d'opérations.

Intervenant à cette occasion, la moudjahida Houria Toubal a apporté son témoignage sur la militante défunte Bouatoura la qualifiant d"icone" du militantisme national, rappelant qu'elle avait rejoint la résistance en 1956 répondant à l'appel de la patrie pour participer à la grève des étudiants.

Durant les trois premières années de son parcours, Meriem Bouatoura était infirmière aux côtés du moudjahid Dr. Lamine Khan, de l'infirmier Abdelkader Bouchriet et nombre de moudjahidate avant d'être en charge d'un hôpital à Collo dans la 3e région où étaient soignés les blessés de l'Armée nationale populaire (ANP). Elle rejoint ensuite le Chahid Slimane Daoudi dit Boualem Hemlaoui à Constantine. A cette occasion, la moudjahida Toubal a appelé les jeunes à préserver le legs des Chouhada et des Moudjahidine et de suivre l'exemple de la génération du 1er novembre 1954, soulignant, dans ce cadre, l'intérêt accordé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune au dossier de la Mémoire nationale.

Intervenant lors de cette conférence qui s'est déroulée en présence des membres de la famille révolutionnaire, des représentants des corps constitués et de jeunes scouts, le Moudjahid et chercheur Aïssa Kasmi, a insisté sur le rôle de la femme dans la lutte, citant le parcours militant de la Chahida Bouatoura.

De son côté, le journaliste et chercheur, Abdelmalek Bourzame, auteur d'un livre consacré à la Chahida, a évoqué son parcours, exhortant les jeunes à suivre les pas de cette héroïne, symbole de sacrifice et de patriotisme et qui compte parmi les artisans de la victoire.