Des records saisonniers de température ont été atteints cette semaine dans l'ouest des Etats-Unis, touché par une vague de chaleur précoce et extrême.

44 C à Las Vegas et 50 C dans la Vallée de la mort ont ainsi été enregistrés jeudi par les services météorologiques américains. Il s'agissait du jour le plus tôt de l'année où le seuil des 44 C a été franchi à Las Vegas, dans le Nevada.

A travers l'Ouest américain, de nombreuses autres villes ont battu leurs records saisonniers. Ces températures supérieures aux normes saisonnières sont causées par un système météorologique anticyclonique oppressant qui traverse la région.