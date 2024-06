Les Nations Unies effectue depuis mardi une mission à Bangui, capitale centrafricaine, pour évaluer les besoins électoraux en République centrafricaine (RCA), a annoncé mercredi la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA).

Selon la MINUSCA, cette mission a été déployée par le quartier général en réponse à une correspondance du premier ministre au Secrétaire général des Nations Unies pour solliciter l'appui de l'organisation et de la communauté internationale aux élections présidentielle et législatives de 2025-2026.

Cette mission "se penche également sur la mise en œuvre des tâches qu'il resterait à accomplir au-delà du 15 novembre 2024, échéance de l'actuel mandat de la MINUSCA, pour la finalisation des élections locales de 2024-2025", a déclaré Vladimir Monteiro, porte-parole de la MINUSCA, lors de la conférence de presse hebdomadaire.

Des consultations avec le gouvernement centrafricain, la MINUSCA et l'équipe pays des Nations Unies, les acteurs politiques et institutionnels nationaux ainsi que les potentiels bailleurs ou soutiens politiques et techniques des processus électoraux sont prévus au cours de cette mission, a-t-il ajouté.

Lors d'une réunion tenue le 28 mai à Bangui, le gouvernement centrafricain a annoncé la réduction du budget électoral de 18,4 millions dollars à 14,7 millions de dollars.

En 2018, une mission de l'ONU avait évalué les besoins électoraux en amont de la présidentielle et des législatives de 2020-2021.