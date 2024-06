Les autorités chinoises et malaisiennes ont organisé, jeudi à Pékin, la 5e réunion du groupe de travail conjoint sur la coopération visant à prévenir et à combattre la criminalité transnationale.

Le conseiller d'Etat et ministre de la Sécurité publique de la Chine, Wang Xiaohong, a co-présidé la réunion avec Saifuddin Nasution Bin Ismail, ministre malaisien de l'Intérieur. M. Wang a déclaré que sous l'orientation stratégique des chefs d'Etat des deux pays, la Chine travaillerait avec la Malaisie pour renforcer les échanges de haut niveau, approfondir la coopération pratique en matière d'application de la loi et de sécurité, et promouvoir la construction d'une communauté d'avenir partagé Chine-Malaisie.

"On espère que les deux parties continueront à renforcer leur coopération dans les domaines de l'anti-terrorisme, de la lutte contre les fraudes par téléphone et les jeux d'argent illégaux transfrontaliers, du travail anti-drogue, de la sécurité des réseaux et du renforcement de capacités de la police", a noté M. Wang.

M. Saifuddin a pour sa part déclaré que la Malaisie souhaitait approfondir sa coopération avec la Chine en matière d'application de la loi et de sécurité, de répression de divers crimes transnationaux conformément à la loi, et défendre sérieusement la sécurité et la stabilité des deux pays.