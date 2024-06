L'Algérie a été élue jeudi par acclamation au poste de vice-président de la 79e session

de l'Assemblée générale des Nations unies.

Par cette élection, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations unies, Amar Bendjama, représente le Groupe africain aux côtés de ses paires élus au titre des groupes autres régionaux au poste de vice-président.

En outre, en assumant la fonction de vice-président de l'Assemblée générale, l'Algérie aura à contribuer dans la conduite et la direction des travaux des séances plénières de l'Assemblée générale de l'ONU de septembre 2024 à septembre 2025.

Au premier rang des événements phares que connaîtra la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU, figure le "Sommet du Futur" qui marquera les travaux du segment de haut niveau de la session en septembre 2024. Cette nomination intervient également à un moment où l'Afrique est confrontée à des défis significatifs tels que la parachèvement de la décolonisation, la lutte contre la pauvreté, le développement durable et la sécurité alimentaire. Guidée par les orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, la diplomatie algérienne s'engagea résolument à contribuer dans l'effort multilatéral visant à faire face à ces enjeux fondamentaux et à promouvoir des solutions durables et équitables aux défis multiples et multiformes de la communauté internationale.

L'action de la diplomatie de l'Algérie au niveau de l'Assemblée générale à la faveur de cette élection, se conjugue avec ses efforts inlassables en sa qualité de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2024-2025 .

Cette double représentation dans deux des organes les plus influents et décisionnels des Nations unies témoigne de l'ascension indéniable de l'Algérie sur la scène internationale et de son engagement inébranlable en faveur de la promotion de la paix et de la sécurité internationales.

L'ancien PM camerounais, Philémon Yang, élu président de la 79e session de l'AG de l'ONU

L'ancien Premier ministre du Cameroun, Philémon Yang, a été élu jeudi par acclamation président de la 79ème Assemblée générale des Nations Unies. Lorsque la 79e session de l'AG des Nations Unies s'ouvrira le 10 septembre à New York, M. Yang succèdera ainsi à ce poste à Denis Francis, de Trinité-et-Tobago, qui présidait la 78e session de l'assemblée.

"Au-delà de nos différends et de notre diversité, nous devons agir ensemble pour promouvoir la paix, faire en sorte qu'il n'y ait pas de guerre et prévenir les catastrophes dans un esprit d'unité", a déclaré M. Yang après son élection. "Agissons pour le développement durable, la prospérité partagée, l'harmonie avec la nature et un environnement où des ressources abondantes peuvent et doivent être consommées avec modération et sagesse, en prenant des mesures correctives et de transition afin de faire en sorte que les générations "Actuels et futurs pourront continuer à en bénéficier, en promouvant la dignité humaine partout, pour tous et dans tous nos pays, et en œuvrant à plus de liberté", a-t-il ajouté.