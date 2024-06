Les études liées à la rénovation et la mise à niveau du stade 24-février 1956 de Sidi Bel Abbes viennent d’être achevés permettant le lancement des chantiers de réhabilitation au plus tard, en septembre prochain, a-t-on appris, samedi, auprès de la Direction locale de la jeunesse et des sports (DJS).

Dans une déclaration à l’APS, le premier responsable de la DJS, Badreddine Gharbi, a affirmé que les études en question ont été finalisées, ajoutant que "tout est prêt pour le lancement des travaux de modernisation du stade".

Il a, en outre, mis en valeur cette opération initiée par la tutelle, visant à réhabiliter l’une des plus grandes enceintes footballistiques du pays, vu que ce stade peut accueillir plus de 50.000 spectateurs.

Une opération rendue des plus nécessaires, selon le même responsable, en raison de l’état de "dégradation avancé" de cette infrastructure.

Les travaux de rénovation du stade inauguré le 19 juin 1981 à l’occasion de la finale de la coupe d’Algérie, toucheront ses différents équipements, tels que le terrain qui sera doté d’une pelouse naturelle en "hybride". La même opération sera effectuée aussi sur le terrain annexe et un autre terrain d’entrainement doté d’une pelouse synthétique sera réalisé, a précisé le DJS.

Il sera également question de poser une nouvelle piste d’athlétisme, d'installer de nouveaux sièges dans les tribunes, ainsi que d’autres travaux à même de permettre à ce stade de disposer de tous les critères exigés par les instances footballistiques internationales pour son homologation.

En attendant l'achèvement des travaux de rénovation qui devraient durer une année, le club local, l’USM Bel-Abbes qui évolue depuis la saison passée en championnat inter-ligues, va recevoir ses adversaires, lors de l'exercice prochain, au stade des frères Amarouche, qui bénéficiera lui aussi de travaux de réhabilitation dans les prochaines semaines, souligne-t-on de même source.

L’USMBA qui compte deux trophées de coupe d’Algérie dans son palmarès (1992 et 2018), évoluait il y a quelques années en Ligue 1, avant de subir deux rétrogradations de suite, pour se retrouver, depuis 2022, au troisième palier.