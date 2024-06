Sept (7) personnes ont trouvé la mort et 259 autres ont été blessées dans 226 accidents de la route survenus ces dernières 24 heures à travers différentes régions du pays, selon un bilan rendu public vendredi par la Protection civile.

Par ailleurs et durant la même période, les équipes de secours de la Protection civile ont enregistré 40 interventions liées aux accidents de noyade et 108 autres relatives à l'extinction des incendies de couvert végétal.

10 morts et 488 blessés en une semaine en zones urbaines

Dix (10) personnes ont trouvé la mort et 488 autres ont été blessées dans 389 accidents de la route survenus en zones urbaines du 28 mai au 3 juin, a indiqué jeudi un bilan des services de la Sûreté nationale.

Le bilan fait état d'une hausse du nombre d'accidents (+31), de blessés (+10) et d'une baisse du nombre de morts (-11) par rapport aux chiffres enregistrés la semaine précédente, selon la même source. Le facteur humain reste la principale cause de ces accidents (+96%), notamment en raison du non-respect du code de la route et de la distance de sécurité, de l'excès de vitesse, de la fatigue et du manque de concentration au volant, outre l'état du véhicule, note la source.

Dans ce cadre, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) appelle les usagers de la voie publique à la prudence et au respect du code de la route, rappelant les numéros vert 1548 et de secours 17 mis à la disposition des citoyens, 24h/24h, pour tout signalement.

20 blessés à Yellel (Relizane)

Vingt (20) personnes ont été blessées dans un accident de la route survenu, vendredi, dans la commune de Yellel (30 km à l'ouest de Relizane), a-t-on appris auprès des services de la Protection civile de la wilaya. L'accident s'est produit sur l'autoroute Est-ouest dans la région d'El-Kouacimia, près de l'échangeur de Yellel, suite à une collision entre un bus de transport de voyageurs et une voiture, a précisé à l'APS, le responsable de la cellule de communication, le lieutenant Abbes Khamallah.

L'accident a ainsi causé des blessures de différents degrés de gravité à 20 personnes âgées de 9 à 54 ans, a-t-on expliqué de même source.

Les agents de la Protection civile sont intervenus pour prodiguer les premiers soins aux blessés et les évacuer vers la polyclinique de Yellel, a-t-on noté.

Une enquête a été ouverte par les services de sécurité compétents, pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.