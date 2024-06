Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed a présidé une conférence nationale consacrée au suivi des différentes opérations relatives à l'examen du Baccalauréat (session 2024) qui débutera dimanche prochain, a indiqué vendredi un communiqué du ministère.

Tenue jeudi soir par visioconférence, cette rencontre, dont les travaux ont connu la présence des cadres de l'administration centrale, du secrétaire général (SG) de l'Office national des examens et concours (ONEC) et des directeurs de l'éducation, a été consacrée "aux orientations concernant les différentes opérations liées à l'examen du Baccalauréat (session 2024) et celles relatives aux travaux de fin d'année scolaire".

Dans ce cadre, M. Belaabed a mis l'accent sur la nécessité de faire preuve de " prudence et de vigilance, de veiller à une bonne organisation et de réunir toutes les conditions permettant aux candidats de passer l'examen du Bac en toute sérénité".

Il s'est, par ailleurs, félicité des "efforts déployés par tous ceux qui ont participé à l'encadrement de l'examen du Brevet d'enseignement moyen (BEM) qui s'est déroulé dans de bonnes conditions".

Insistant, d'autre part, sur "l'impératif de suivre et de réaliser toutes les opérations inhérentes à la fin de l'année scolaire", M. Belaabed a donné en même temps, des instructions quant à la nécessité d'" une prise en charge optimale des dossiers dans leurs délais".

Il s'agit, a-t-il poursuivi, de "la préparation des épreuves de rattrapage de l'examen d'évaluation des acquis des élèves du 5e année primaire, qui se dérouleront les 23 et 24 juin courant et de la remise des certificats et des carnets d'évaluation des acquis à tous les élèves dans le délai imparti (le 27 juin 2024).

Le ministre, a, en outre, souligné l'impératif "d'informer les élèves concernés par les épreuves de rattrapage, tous cycles confondus, des dates de ces examens et des dispositions organisationnelles y afférentes.

En ce qui concerne l'inscription en première année primaire dont le délai a expiré M. Belaabed a affirmé que " les parents sont appelés à retirer la confirmation de la demande d'inscription à partir de jeudi via leurs comptes sur le système informatique du ministère de l'éducation nationale et à suivre les orientations mentionnées".

S'agissant des examens professionnels dont le déroulement est prévu le 13 juillet prochain, le ministre de l'Education a ordonné de " veiller à informer les employés du contenu de la circulaire relative à l'opération, notamment les conditions et les modalités de participation, ainsi que la date et le lieu de leurs déroulement".