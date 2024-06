Six matchs à huis clos, avec obligation de jouer hors de la wilaya de Constantine pour les trois prochains matchs prévus à domicile, ainsi qu'une interdiction de déplacement pour les supporters du CS Constantine lors des matchs du club en déplacement, comptent parmi les principales sanctions décidées contre le vieux club constantinois à la suite des incidents qui ont entachés le match en retard contre l'USM Alger (1-1), disputé lundi dernier, au stade Chahid Hamlaoui.

"Ces décisions ont été prises mardi soir, à l'issue d'une réunion du Comité d'urgence de la Fédération algérienne de football (FAF), qui s'était saisie du dossier juste après les "actes de violence et de vandalisme qui s'étaient produits pendant et après ce match, comptant pour la mise à jour de la 24e journée de Ligue 1", a indiqué un communiqué de la Ligue de football professionnel (LFP).

" Le CSC sera privé également de la quote-part due au titre des droits de télévision pour cette rencontre", a poursuivi la Commission de discipline de la Ligue, ajoutant que le club devra également s'acquitter d'une amende de 400.000 DA, mais aussi rembourser l'intégralité des dégâts matériels qui ont été occasionnés par ses supporters", notamment dans les tribunes, où près de la totalité des sièges ont été arrachés, brisés, avant d'être jetés sur la main courante.

De son côté, l'USMA n'a pas échappé à la sanction, puisque la Commission de discipline a décidé de lui infliger une double amende de 400.000 DA et 500.000 DA "pour conduite incorrecte de l'équipe" à l'occasion de cette rencontre. Les Rouge et Noir seront appelés également à dédommager le gestionnaire du stade Hamlaoui pour l'ensemble des dégâts matériels qui ont été occasionnés par ses supporters. La FAF a décidé par ailleurs que l'ensemble des matchs comptant pour les 28e et 29e journées du championnat de Ligue 1, prévus respectivement les 7 et 11 juin courant, se joueront à huis clos "à titre conservatoire" pour "marquer la désapprobation du monde du football face à la recrudescence de la violence dans les stades".