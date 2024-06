Face à une équipe guinéenne combative à souhait, la sélection algérienne de football s'est inclinée, à la surprise générale, 1-2 (mi-temps : 0-0, jeudi soir au stade Nelson Mandela de Baraki, pour le compte de la 3e journée (Gr.G) des qualifications de la Coupe du monde 2026.

En première période, les Algériens ont éprouvé les pires difficultés pour imposer leur jeu face à une équipe guinéenne bien organisée défensivement, et qui a tenu la dragée haute aux "Verts", en panne d'inspiration.

Les joueurs du sélectionneur Vladimir Petkovic n'ont réussi à se procurer qu'une seule occasion en l'espace de 45 minutes. Le tir puissant du milieu de terrain Ramiz Zerrouki est repoussé par le portier du "Syli national" Ibrahima Koné (4e).

Il a fallu attendre la 33e minute pour assister à la réaction de la Guinée. La tête de l'avant-centre adverse n'a eu aucune puissance et a fini tranquillement dans les bras du gardien Anthony Mandrea.

Même si l'équipe nationale est parvenue à avoir la possession de la balle, il n'en demeure pas moins que les occasions se sont fait rares. Ni Brahimi, ni encore Benrahma, n'ont réussi à déverrouiller le défense de la Guinée, qui a bien veillé au grain.

Après la pause, les deux équipes sont revenues avec des intentions offensives. La Guinée est parvenue à trouver la faille grâce à Morlaye Sylla (50e), profitant des largesses de la défense algérienne pour battre Mandrea.

La réaction des "Verts" a été rapide. Servi en profondeur par Bentaleb, Benrahma a réussi à lober le portier guinéen, le ballon touche d'abord la transversale avant d'être poussé dans le but par le défenseur Yasser Baldé, qui marque contre son camp (52e).

La Guinéens plus réalistes

Dans le but d'apporter plus du fraîcheur au compartiment offensif, le coach national a opéré un double changement à l'heure de jeu avec l'entrée en jeu de Baghdad Bounedjah et Mohamed Amine Amoura. Alors que l'on s'attendait à une domination algérienne, c'est plutôt la Guinée a qui a réussi à reprendre l'avantage, à la grande stupéfaction des supporters présents à Baraki.

Profitant d'un mauvais renvoi de la défense des "Verts", Aguibou Camara a réussi à marquer le deuxième but d'un tir qui est allé se loger dans le petit filet, suite à une erreur de main de Mandrea (63e). Les Algériens ont poussé lors des dernières minutes pour espérer égaliser, mais leurs tentatives ont été annihilées par la défense de la Guinée, pour manque de concentration et de lucidité.

De son côté, la Guinée a procédé par des contres et a même failli, à plusieurs reprises, donner plus d'ampleur à sa victoire. Les Guinéens ont préservé leur précieux avantage jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre éthiopien Tessema Bamlak Weyesa.

Il s'agit d'un véritable coup d'arrêt pour les "Verts", eux qui avaient bien entamé ces qualifications en novembre 2023, en s'imposant d'abord à domicile face à la Somalie (3-1) puis en déplacement devant le Mozambique (2-0).

Côté statistiques, les Guinéens signent leur cinquième succès en matchs officiels, contre trois pour l'Algérie, alors que deux matchs se sont soldés par un ''draw".

A l'issue de ce résultat, la Guinée rejoint l'Algérie à la première place avec 6 points chacun. Le Botswana, l'Ouganda, et le Mozambique, suivent derrière avec 3 points chacun, alors que la Somalie ferme la marche avec 0 point.

Le sélectionneur bosnien Vladimir Petkovic concède ainsi son premier revers en match officiel, lui qui avait signé ses débuts sur le banc du "Club Algérie" en mars dernier, à l'occasion du tournoi amical FIFA-Series 2024 : face à la Bolivie (3-2) et l'Afrique du Sud (3-3). Dos au mur, les "Verts" seront dans l'obligation de réagir lundi prochain à Kampala face à l'Ouganda, au Mandela national stadium (17h00), pour le compte de la 4e journée des qualifications. Seul le premier du groupe à l'issue des dix journées des qualifications se qualifiera directement pour la phase finale du Mondial 2026 prévu aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Les quatre meilleurs deuxièmes des dix groupes passeront par les barrages.

Le point après Algérie-Guinée (1-2)

Point du groupe G des qualifications de la Coupe du monde 2026 de football, Zone Afrique, après le match Algérie-Guinée (1-2), disputé jeudi soir au stade Nelson-Mandela de Baraki (Alger), pour le compte de la 3e journée, devant se poursuivre vendredi :

Jeudi, 6 juin :

Algérie - Guinée 1-2

Vendredi, 7 juin :

Mozambique - Somalie (14h00)

Ouganda - Botswana (17h00)

Classement : Pts J Diff

1. Algérie 6 3 +3

--. Guinée 6 3 +1

3. Botswana 3 2 0

--. Ouganda 3 2 0

--. Mozambique 3 2 -1

6. Somalie 0 2 -3

Déjà jouées :

Botswana - Mozambique 2-3

Algérie - Somalie 3-1

Guinée - Ouganda 2-1

Mozambique - Algérie 0-2

Somalie - Ouganda 0-1

Botswana - Guinée 1-0

Reste à jouer :

4e journée (10 juin 2024) :

Guinée - Mozambique

Ouganda - Algérie

Somalie - Botswana

5e journée (17-25 mars 2025) :

Guinée - Somalie

Mozambique - Ouganda

Botswana - Algérie

6e journée (17-25 mars 2025) :

Ouganda - Guinée

Algérie - Mozambique

Botswana - Somalie

7e journée (1er-9 septembre 2025) :

Ouganda - Mozambique

Somalie - Guinée

Algérie - Botswana

8e journée (1er-9 septembre 2025) :

Guinée - Algérie

Ouganda - Somalie

Mozambique - Botswana

9e journée (6-14 octobre 2025) :

Somalie - Algérie

Mozambique - Guinée

Botswana - Ouganda

10e et dernière journée (6-14 octobre 2025) :

Guinée - Botswana

Somalie - Mozambique

Algérie - Ouganda

NB : le premier à l'issue des dix journées se qualifiera directement pour le Mondial 2026 prévu aux Etats-Unis, Mexique et Canada.