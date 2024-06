Le club de tennis de table du CR Alger Plage de Bordj El Bahri a accédé en division Une, partageant la première place, ex-aequo avec Moustakbel Blida, au Championnat national par équipes "messieurs et dames", mais avec une meilleure différence de sets à l'avantage des Blidéens, qui ont remporté le titre et assuré également l'accession.

Composé des joueurs Imad Alaa eddine Oustani, Ben Brahem Abdelouareth, Chakib Mahgoune, Amdjed Oustani, Sofiane Khenniche, Mohamed Nassim Oustani et Lyès Zamoum, le CR Alger Plage a achevé le 3e et dernier tour du championnat national par équipes à la salle omnisport de Bousmail (Tipaza), avec 28 points, perdant le titre au profit de Mouskatbel Blida sur un set concédé lors de la seconde confrontation entre les deux teams: le CRAP a remporté la 1re manche (3-0) et a perdu la seconde (3-0).

La 3e place au classement final est revenue à l'équipe de Nasr Médea avec 20 points seulement.

Selon le règlement pour l'accession à la division Une dont le tournoi s'est déroulé en deux phases avec la participation initialement de six clubs, les deux premiers clubs au classement final ont accédé en division Une (CRAP et Moustakbel Blida), après avoir joué un total de 12 matchs répartis en trois week-end (5 matchs simples).

"Je pense que notre accession est méritée, puisqu'on revient à la division Une qu'on avait quitté en 2021, durant la période du Covid-19. Depuis, l'équipe a été quelque peu rajeunie et les jeunes ont travaillé dur ses dernières années afin de réaliser cet objectif qu'on avait raté plusieurs fois dans le dernier virage", a déclaré le responsable de l'équipe du CRAP, Lyès Khenniche, tout en remerciant joueurs, staff technique et responsables pour les sacrifices consentis et qui ont confirmé que le travail et l'abnégation sont toujours récompensés.

Outre cette accession, l'équipe du CRAP avait été sacrée, cette saison, championne de la wilaya d'Alger en jeunes par équipes chez les moins et plus de 15 ans, en plus qu'elle a pu intégrer, quatre de ses joueurs parmi les 44 pongistes au dernier circuit mondial de tennis de table qui s'est tenu en Algérie, avec un certain Amdjed Oustani dans le Top 12.

C'est autant que satisfaction qui laisse les dirigeants du club présager un bon avenir à leurs jeunes pongistes qui ont pris de l'expérience depuis la création du club en 2014.

Pour le responsable du club, l'essentiel a été réussi cette saison, mais le plus difficile est à venir en nationale Une, qui ne sera pas de tout repos pour les joueurs, car ils devront cravacher davantage pour espérer réussir l'objectif qui leur sera assigné, à savoir le maintien.

"Maintenant qu'on a assuré notre présence dans l'échiquier de la division Une pour la saison prochaine, notre principal mission sera de s'y maintenir le plus longtemps possible et remporter, pourquoi pas, des titres. Ce qui est certain, c'est qu'on jouera à fond nos chances, car on a des joueurs capables de le faire, après évidemment une préparation adéquate", a conclu Khenniche.

Le CRAP a été créé en 2014 par un groupe de conseillers en sports dans le but de prendre en charge la multitude de jeunes pongistes issus de la région, avec la mission de participer à leurs éducation et formation et contribuer à leur épanouissement physique et intellectuel, en développant des programmes sportifs et en participant à la promotion du fair-play, à la prévention et à la lutte contre la violence.