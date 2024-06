Le parquet de la République près le tribunal de Constantine a annoncé, mercredi dans un communiqué, l'arrestation de 59 mis en cause, dont 39 ont été placés en détention provisoires, pour actes de vandalisme qu'a récemment connu le stade du Chahid Hamlaoui (Constantine).

"En application des dispositions de l’article 11 du code de procédures pénales, le parquet de la République près le tribunal de Constantine, informe l’opinion publique que suite aux actes de violences et de vandalisme, survenus en date du 3 juin 2024, au stade du Chahid Hamlaoui (Constantine), 59 suspects ont été arrêtés, dont 20 mineurs, contre lesquels des mesures légales ont été prises", lit-on dans le communiqué.

En date du 5 juin 2024, 39 suspects majeurs ont été présentés devant le parquet, et poursuivis selon les procédures de comparution immédiate pour délits de destruction de biens et d'infrastructures publics lors d'une manifestation sportive, actes de violence, violence avec préméditation à l'encontre des agents de la force publique durant l'accomplissement de leurs missions, et port d'armes blanches".

Lors du procès, le Tribunal a ordonné "le report de l'affaire au 20/06/2024", à la demande défense, avec "placement de 37 accusés en détention provisoire" Le parquet de Constantine affirme "la poursuite des investigations avec le reste des individus cités dans l'enquête pour leur implication dans des actes pénaux. Ils seront présentés dès la fin des investigations".