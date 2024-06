Portée par la décision de régulation des importations en faveur de la production nationale, depuis 2021, l’industrie cosmétique est aujourd’hui en plein essor en Algérie, s’accordent à dire les professionnels de ce secteur.

Le contexte actuel est "plus que favorable" pour se lancer dans l’industrie cosmétique, ont affirmé des professionnels de cette industrie en marge de la première édition du Salon de la beauté et des cosmétiques "ComeOran", qui se tient au Centre des conventions d’Oran du 5 au 8 juin en cours. "Les répercussions des décisions ayant trait à la régulation des activités d'importation, à l'instar des produits cosmétiques finis sont palpables", a affirmé Hemmachi Kamel, le directeur marketing de Swalis, ajoutant que cette décision, "très louable", a donné un nouveau souffle aux producteurs algériens. Grâce à cette conjoncture, ce producteur a réussi à augmenter son chiffre d’affaire et à diversifier ses produits, qui se comptent aujourd’hui à plus de 70 produits.

Pour sa part, Mohamed Kessouri, gérant de la SARL Univers Hygiène, qui fabrique les lingettes, créée en 2016, affirme que le climat d’investissement en Algérie s’est beaucoup amélioré ces dernières années, ajoutant que les restrictions qui ont touché l’importation sont une aubaine pour son entreprise qui a plus d’opportunités pour vendre ses produits.

Le Commissaire du Salon "CosmeOran", Achraf Ziri, confirme la croissance fulgurante du secteur de l’industrie cosmétique, au cours des dernières années, affirmant que de nouvelles marques sont créées, chaque année, et que de nouveaux investissements sont réalisés par les marques déjà existantes. Cette conjoncture a donné des ailes à d’autres marques, déjà présentes sur le marché depuis des décennies, comme la marque "Venus", qui a conquis le marché algérien, et qui vise désormais à se déployer à l’international. "Nous exportons tous nos produits, soit une gramme de plus de 200 produits", a fait savoir la responsable de communication des laboratoires Venus, Benmoula Naouel, ajoutant qu’ils sont présents en Afrique et au Moyen Orient et que la société compte conquérir d’autres marchés en Asie.