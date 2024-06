Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmahdi a présidé, jeudi à Dar El-Qoraane "Ahmed-Sahnoun" (Alger), la cérémonie d'ouverture de l'école coranique d'été pour l'année 2024, lors de laquelle un colloque scientifique a été organisé pour les enseignants du saint Coran, les responsables de zaouïas et les écoles coraniques. M. Belmahdi s'est félicité des efforts consentis par les encadrants de l'école coranique d'été, organisée sur tout le territoire national au profit des jeunes, précisant que "l'objectif ultime de cette manifestation est de former une génération immunisée contre les fléaux sociaux".

Dans le même sillage, le ministre a fait savoir que l'Algérie disposait, actuellement, de près de 170.000 classes d'enseignement coranique réunissant 1.200.000 adhérents.

Après avoir rappelé que l'école coranique d'été de l'année dernière avait connu la participation de 500.000 adhérents, le ministre a ajouté que les inscriptions étaient en cours au niveau national et que les encadrants de cette saison étaient prêts à accueillir les élèves.

Il a, également, annoncé l'organisation d'autres activités au profit des élèves de certaines écoles coraniques du sud algérien, lesquels bénéficieront de vacances dans des camps d'été au niveau des plages des wilayas côtières, soulignant en outre l'organisation de programmes spéciaux à l'occasion de la fête de l'indépendance (5 juillet), outre l'accueil des enfants de la Communauté nationale établie à l'étranger afin de leur inculquer le référent national et leur apprendre le saint Coran. A noter que les avantages de l'enseignement du Coran et les facteurs de réussite à l'école coranique d'été étaient au cœur des interventions au colloque.