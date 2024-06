Besoin d’un coup de fouet, de tonifier son corps ou son intellect… Nous sommes nombreuses à nous jeter sur "un petit café" pour nous réveiller. Stimulant, protecteur, ... Quels sont les réels effets du café sur notre santé ?

Café : c'est quoi la caféine au juste?

"La caféine est une molécule de la famille des alcaloïdes, comme la cocaïne, explique Damien Galtier. C’est donc une molécule puissante qui, à petites doses, possède des effets intéressants : elle stimule, accroît la vigilance, retarde l’apparition de la fatigue, favorise l’endurance, une meilleure coordination et une meilleure digestion, agit sur la diurèse (élimination des urines)… Mais, en excès, elle peut provoquer des effets désagréables comme des palpitations chez certaines personnes. La tolérance est variable d’une personne à l’autre."

Café : peut-on devenir "accro"?

"Il n’y a pas d’effet d’addiction prouvé, souligne Damien Galtier. Certains individus disent qu’ils ne peuvent pas "démarrer" leur journée sans un café, et affirment se sentir mieux dès qu’ils en ont avalé une tasse. Or la caféine a besoin de 15 à 20 minutes pour commencer à agir, et il y a sans doute un large effet psychologique." Il est aussi tout à fait possible d’arrêter sa consommation de café sans effet "de manque".

Café : faut-il surveiller sa consommation si on est enceinte?

La caféine traversant la barrière du placenta (avec des effets sur le système nerveux du fœtus), mieux vaut se passer de café, ou n’en boire qu’une tasse par jour.

Café : quels effets sur la santé?

Le café apporte des polyphénols (200 à 500mg par tasse de 15cl de café filtre). Certaines études montrent que ces composés antioxydants joueraient un rôle protecteur et préventif dans le diabète de type 2, la maladie de Parkinson et un certain nombre de cancers, en particulier du système digestif.

Par ailleurs, la caféine semble montrer des effets protecteurs sur la mémoire chez les femmes de plus de 65 ans (à partir de trois tasses de café ou six de thé, comparé à des femmes qui ne boivent qu’une tasse de café ou moins). "Toutefois, il faut relativiser, insiste notre spécialiste, et ne pas exagérer sa consommation. Une ou deux tasses par jour, c’est très bien."

Café : dangereux sur le plan cardiaque ?

"La tension artérielle augmente légèrement après avoir bu du café, mais finalement, pas plus que lorsqu’on monte un escalier…", explique Damien Galtier.

Café : après 17 heures, il empêche vraiment de dormir?

La caféine atteint son pic d’activité 30 à 40 minutes après ingestion. Elle est ensuite éliminée en quelques heures, de façon très variable selon les individus: cela peut prendre entre deux et dix heures, et l’effet de la caféine reste présent tant que la moitié n’a pas été éliminée. Puisque la molécule stimule le système nerveux et retarde l’apparition de la fatigue, elle peut entraîner des perturbations du sommeil, mais il s’agit là encore… de tolérance individuelle.

Café : avec du lait, vraiment indigeste ?

Oui ! Les tanins du café font "coaguler" la caséine du lait et la rendent assez difficile à digérer. Si vous êtes sensible, utilisez de préférence un "lait" végétal.

Certes, le goût de votre "noisette" ne sera pas vraiment le même mais, grâce à l’absence de caséine, vous n’aurez pas l’impression de mal digérer. Sinon on peut aussi puiser son calcium en mitonnant des recettes.

Café : quelles différences entre l’arabica et le robusta?

Le robusta a un goût plus amer et plus corsé que l’arabica. Il contient aussi davantage de caféine : entre 2 200 et 2 600 mg/100g de matière sèche, contre 1 200 à 1 500 mg/100g pour l’arabica. Les amateurs préfèrent les arabicas, réputés plus fins.

Café : lequel est le plus riche en caféine?

Plus on passe de l’eau sur du café, plus on extrait la caféine. Un expresso est donc moins fort en caféine qu’un café filtre. Pour une tasse de 15 cl, on a…

Café filtre: de 50 à 175 mg de caféine

Expresso: de 40 à 110 mg

Café soluble: de 35 à 110 mg