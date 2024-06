Deux nouvelles fuites d'hélium, en plus d'une préalablement connue, ont été détectées en vol sur le vaisseau spatial Starliner de Boeing, qui transporte deux astronautes de la Nasa et doit s'amarrer à la Station spatiale internationale (SSI) jeudi.

Le vaisseau "reste stable", a déclaré la Nasa dans la nuit de mercredi à jeudi. En tout, Starliner compte désormais trois fuites d'hélium. L'une d'elle avait été identifiée avant le décollage de cette mission attendue depuis des années, qui a eu lieu mercredi depuis la Floride.

Il avait été décidé de ne pas réparer cette première fuite d'hélium située sur l'un des propulseurs du vaisseau, car après analyse la Nasa l'avait qualifiée de "petite" et estimé qu'elle ne représentait pas de danger.

L'hélium n'est pas un gaz inflammable, mais il est utilisé pour le système de propulsion du vaisseau.

Les deux autres fuites sont elles "nouvelles depuis que le vaisseau est arrivé en orbite", a déclaré la Nasa sur X. "Deux des valves d'hélium affectées ont été fermées."

Jeudi matin, la Nasa a précisé que les responsables chargés de la mission s'étaient réunis et avaient donné leur feu vert à l'amarrage du vaisseau à la Station spatiale internationale, toujours prévu à 16H15 GMT.

"Ils ont vérifié l'état du véhicule et continuent à surveiller" le débit des fuites, a-t-elle ajouté.

Une conférence de presse est par ailleurs prévue après l'amarrage du vaisseau.

Etats-Unis : la NASA et Boeing lancent leur première mission habitée vers l'ISS

L'Agence spatiale américaine (NASA) et le constructeur Boeing ont lancé, mercredi, la première mission habitée du vaisseau Starliner depuis l'Etat américain de Floride, envoyant deux astronautes de la NASA vers la Station spatiale internationale (ISS).

Le vaisseau a décollé mercredi à 10h52 (heure locale) à l'aide d'une fusée Atlas V de la coentreprise United Launch Alliance, depuis l'aire de lancement 41 de la Base des forces spatiales de Cap Canaveral. Le vaisseau est en chemin vers son orbite.

Ce vol d'essai transportera les astronautes de la NASA, Butch Wilmore et Suni Williams, jusqu'à l'ISS pendant environ une semaine afin de tester le vaisseau Starliner et ses sous-systèmes, avant que la NASA ne certifie ce système de transport pour les missions de rotation vers le laboratoire orbital dans le cadre du Programme commercial habité de l'agence.

La fusée Starship de SpaceX, la plus grande du monde, a décollé pour un 4e vol d'essai

La fusée Starship de SpaceX, la plus grande et plus puissante du monde, a décollé jeudi du Texas pour un quatrième vol d'essai ayant pour objectif d'effectuer, au bout d'environ une heure de vol, un retour dans l'atmosphère terrestre mieux contrôlé que lors des précédents tests, terminés par des explosions.

Le décollage a eu lieu à 07H50 de la base spatiale Starbase de SpaceX, à Boca Chica, dans l'extrême sud du Texas (12H50 GMT).

Le développement de Starship est mené tambour battant par l'entreprise du milliardaire Elon Musk en lançant rapidement des prototypes sans cargaison, afin de corriger dès que possible les problèmes rencontrés en vol.

Le vaisseau Starship doit notamment être utilisé à terme pour transporter sur la Lune des astronautes de la Nasa, pour la première fois depuis 1972.

L'agence spatiale américaine suit ainsi de près son développement.

Quelques minutes après le décollage, Super Heavy s'est détaché du vaisseau et a entamé son retour vers la Terre. Pour la première fois, il a ensuite réussi un amerrissage dans le golfe du Mexique, a annoncé SpaceX. Le vaisseau a lui continué sa route.

Durant son dernier vol il y a moins de trois mois, le vaisseau avait largement dépassé la frontière de l'espace, mais son signal avait été perdu 49 minutes après le décollage, au moment de sa redescente vers la Terre.

La cause a été identifiée comme étant la perte de contrôle de son orientation en vol en raison de valves bouchées, a expliqué SpaceX, tout en se félicitant de toutes les données récupérées durant ce vol.

Plusieurs "améliorations" du véhicule ont été ajoutées depuis. Le premier vol d'essai avait été réalisé en avril 2023.