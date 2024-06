Le documentaire "Ag Abekda.Chems N’Ajjer" (Soleil du Tassili-N’Ajjer) a été projeté jeudi dans la wilaya d’Illizi, en présence du ministre des Moudjahidine et des ayants-droit, Laïd Rebiga, qui entame une visite de travail dans la région.

Ont assisté également à cette projection honorifique, le secrétaire général du Haut commissariat à l’amazighité (HCA), Si El-Hachemi Assad, le secrétaire général de l’Organisation nationale des enfants de Chouhada, Khelifa Semati, ainsi que l’Amenokal des Touareg de la région du Tassili N’Ajjer, El-Bekri Ghouma, des membres de la famille du moudjahid et chef de la résistance des Touaregs Ibrahim Agh Abekda, les notables de la région du Tassili N’Ajjer, et le directeur du Centre national des études et recherches sur le mouvement national et la révolution de libération du 1er novembre 1954, Hocine Abdesettar.

Produit par le ministère des moudjahidine et des Ayants-droit , scénario et réalisation de Chafia BenAârab, ce documentaire, inscrit au titre des œuvres audio-visuelles archivant la mémoire nationale et le parcours militant des combattants symboles de l’héroïsme en Algérie, retrace les grandes épopées du vaillant chef de la résistance du Tassili-N’Ajjer et Moudjahid de la révolution de libération nationale , Ibrahim Agh Abekda (1885-1962).

Le film braque les lumières, en 70 minutes, sur les longues résistances et luttes pour la libération nationale menées, durant le 19ème siècle et début du 20ème siècle, par les Touaregs de la région du Tassili-N’Ajjer au travers le parcours résistant d’Ibrahim Agh Abekda, ses assauts contre les centres militaires coloniales et ses caravanes logistiques tentant à conquérir le sahara algérien en direction du Niger , et d’autres pays de l’Afrique de l’Ouest , qui se furent heurtées à des farouches résistances des populations de la région du Tassili N’Ajjer.

Cette œuvre, dont les vues ont été prise à travers divers endroits des territoires des wilayas d’Illizi et de Djanet, décrit, appuyée de photos et images d’archives entonnés de genre musical local, certaines épopées menées depuis 1916 par le véhément résistant Ibrahim Agh Abekda à l’instar des batailles de "Tinhidhane", "Taket" et "Tit", jusqu’au déclenchement de la glorieuse guerre de libration nationale du 1er Novembre 1954.

La réalisatrice a, pour conférer plus de réalité à cette œuvre, opté, pour rapprocher l’œuvre au public, par la représentation de certaines scènes du vécu de ce vaillant personnage Ibrahim Agh Abekda, de décrire son milieu et environnement des Touaregs conservateurs, étayé de témoignages vivants recueillies des historiens, notables et hommes de lettres de la région.

Intervenant en marge de cette projection honorifique, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, a souligné que "cette importante et historique œuvre dédié au personnage du résistant Ibrahim Agh Abekda "constitue une ébauche à d’autres réalisations des documentaires traitant des évènements et personnalités emblématiques de la région en application des directives du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune portant consolidation de la cohésion et de l’unité nationale".Poursuivant , que cette personnalité historique a marqué, au cotés du résistant Cheikh Amoud Benmokhtar, en lettres d’or l’historie de la Révolution nationale pour le recouvrement de la souveraineté nationale, M.Rebiga a souligné que "l’Algérie est fière des sacrifices consentis par ses résistants", ajoutant que "la wilaya d’Illizi et toute la région font partie des bastions de soulèvements et luttes populaires contre les velléités et l’invasion coloniales".

Après avoir rappelé l’importance qu’accorde le président de la République au développement des régions du sud du pays, le ministre a rendu un vibrant hommage aux efforts fournis par l’Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l’armée de libration nationale (ALN) pour la protection et la défense de la patrie.

A cette occasion, le ministre a honorer des membres de la famille du résistant Ibrahim Agh Abekda, la famille de l’Amenokal du Tassili N’Ajjer , et des membres de la famille révolutionnaire de la wilaya d’Illizi.

Le ministre des Moudjahidine et des ayants- droit, qui s’est, accompagné du secrétaire général du Haut commissariat à l’amazighité (HCA), Si El-Hachemi Assad, et la famille révolutionnaire, recueilli, au cimetière des Chouhada, à la mémoire de nos glorieux martyrs, devrait poursuivre, vendredi, sa visite dans la région où il assistera aux festivités commémoratives de la journée nationale du livre et des bibliothèques, dont la wilaya d’Illizi a été choisie cette année par le HCA pour abriter les festivités officielles.