La sélection algérienne de football devra confirmer son statut de leader contre la Guinée, jeudi soir au stade Nelson Mandela de Baraki (20h00), pour le compte de la 3e journée (Gr.G) des qualifications de la Coupe du monde 2026.

Vainqueurs lors de leurs deux premiers matchs des qualifications, face respectivement à la Somalie à domicile (3-1) et en déplacement devant le Mozambique (2-0), les "Verts" espèrent rester sur la dynamique des succès et se rapprocher davantage d'une cinquième qualification au Mondial.

Les coéquipiers de Yacine Brahimi recevront d'abord la Guinée, avant de se rendre à Kampala pour affronter l'Ouganda, le lundi 10 juin au Mandela national stadium (17h00). Deux matchs qui devront permettre aux Algériens, en cas de victoire, de franchir un grand pas vers le prochain tournoi planétaire.

"Nous devons être bons face à la Guinée, c'est une équipe bien organisée et soudée. La Guinée est notre principal concurrent pour la qualification au Mondial 2026. Sur le plan de l'organisation et la gestion du match, nous devons être parfaits", a indiqué le coach national le Bosnien Vladimir Petkovic, lors de la dernière conférence de presse tenue au stade Nelson-Mandela de Baraki.

Ayant dirigé pour la première fois le "Club Algérie" en mars dernier, à l'occasion du tournoi amical FIFA-Series 2024 disputé en Algérie: face à la Bolivie (3-2) et l'Afrique du Sud (3-3), Petkovic sera face à ces deux premiers rendez-vous officiels, d'où l'importance de bien négocier ces sorties cruciales. Petkovic a fait appel à 25 joueurs, dont 4 évoluant en championnat local. Un seul nouveau joueur honore sa première convocation, il s'agit du défenseur central du CR Belouizdad Chouaïb Keddad.

En revanche, le coach national a décidé de se passer des services de plusieurs joueurs-cadres, à l'image de Riyad Mahrez, Youcef Belaïli, ou encore l'actuel meilleur buteur historique des "Verts" Islam Slimani.

Historique des confrontations : avantage à la Guinée en matchs officiels

De son côté, la Guinée, quart de finaliste à la dernière Coupe d'Afrique des nations CAN-2023 (reportée à 2024) en Côte d'Ivoire, a préféré aller se préparer à l'étranger en vue de ces deux matchs face à l'Algérie (jeudi) et le Mozambique (le lundi 10 juin).

Le sélectionneur guinéen Kaba Diawara a fait appel à 23 joueurs, dont l'attaquant vedette Serhou Guirassy, 2e meilleur buteur du championnat d'Allemagne sous le maillot de Stuttgart (28 buts).

" Il s'agit d'un tournant, car on va jouer chez le leader du groupe, qui compte trois points d'avance sur nous. Ils auront une certaine forme de pression, les deux équipes se connaissent bien. Chacun a bien fait ses devoirs, il reste la vérité du match. On sait ce qu'on veut faire, maintenant si nous serons capables de le faire, seul le mach nous le dira", a indiqué Diawara.

Côté statistiques, il s'agit de la dixième confrontation officielle entre les deux sélections. Les Guinéens mènent avec quatre succès contre trois pour l'Algérie, alors que deux matchs se sont soldés par un ''draw''. En matchs amicaux, les deux nations se sont rencontrées à 7 reprises avec un bilan de 3 succès pour l'Algérie, contre 2 défaites et 2 nuls.

Cette rencontre sera dirigée par l'Ethiopien, Tessema Bamlak Weyesa, assisté d'Elvis Guy Noupue Nguegoue (Cameroun) et Liban Abdoulrazack Ahmed (Djibouti). Le quatrième arbitre est l'Ethiopien Tewodros Mitiku.

Au terme des deux premières journées, les "Verts" occupent la tête du classement avec 6 points, avec trois longueurs d'avance sur le Botswana, la Guinée, l'Ouganda, et le Mozambique, qui comptent 3 points chacun. La Somalie ferme la marche avec 0 point.

Seul le premier du groupe à l'issue des dix journées des qualifications se qualifiera directement pour la phase finale du Mondial 2026 prévu aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Les quatre meilleurs deuxièmes des dix groupes passeront par les barrages.

La préparation pour le match contre la Guinée bat son plein

L’équipe algérienne de football, sous la houlette du sélectionneur national Vladimir Petkovic, poursuit sa préparation au centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, en prévision de la réception de la Guinée, jeudi au stade Nelson-Mandela de Baraki (20h00), pour le compte de la troisième journée, groupe G, des éliminatoires du Mondial de la FIFA 2026.

Pour cette 4e et avant-dernière séance d'entrainement, depuis l’entame du regroupement, les coéquipiers de Yassine Benzia ont effectué une séance intense, consacrée au travail tactique, avec la participation de l’ensemble du groupe.

Le sélectionneur national a consacré aussi une partie de l’entrainement pour travailler notamment les coups de pieds arrêtés défensifs. De leur côté, les trois gardiens ont eu droit, quant à eux, à un travail spécifique sous la houlette du duo Merouane Messai- Nacereddine Berrarma.

Cette 4e séance a été précédée d’une zone mixte avec la presse, pour cinq joueurs de la sélection: Ismail Bennacer, Yassine Benzia, Anthony Mandrea, Rayan Aït Nouri et Mohamed Amine Madani. Le match contre la Guinée (jeudi) et celui prévu face à l'Ouganda, lundi prochain à Kampala, seront les deux premiers matchs officiels pour Petkovic, qui a signé ses grands débuts sur le banc du "Club Algérie" en mars dernier, à l'occasion du tournoi FIFA-Series 2024, avec deux matchs au menu : face à la Bolivie (3-2) et l'Afrique du Sud (3-3).

Lors des deux premières journées des qualifications du Mondial-2026, disputées en novembre 2023, l'Algérie avait bien démarré, en alignant deux victoires : à domicile contre la Somalie (3-1), puis en déplacement contre le Mozambique (2-0).

A l'issue des résultats des deux premières journées, l'Algérie occupe la tête du classement avec 6 points, à trois longueurs d'avance du Botswana, la Guinée, l'Ouganda, et le Mozambique, qui comptent 3 points chacun. La Somalie ferme la marche avec 0 point. Pour rappel, seul le premier à l'issue des dix journées des qualifications se qualifiera pour la phase finale du Mondial 2026 prévu aux Etats-Unis, au Canada, et au Mexique.

Guinée : "Le match face à l'Algérie sera un tournant" (Diawara)

Le sélectionneur de l'équipe guinéenne de football, Kaba Diawara, a déclaré que le match face à l'Algérie, jeudi au stade Nelson-Mandela de Baraki (20h00), comptant pour la 3e journée (Gr.G) des qualifications du Mondial-2026 constituait "un tournant" pour la suite.

" Il s'agit d'un tournant, car on va jouer chez le leader du groupe, qui compte trois points d'avance sur nous. Les deux équipes se connaissent bien. Chacune a bien fait ses devoirs, il reste la vérité du match", a indiqué le coach du "Syli national" dans un entretien accordé mardi au site de la Fédération guinéenne (Feguifoot).

Lors des deux premières journées des qualifications du Mondial-2026, la Guinée s'est imposée à domicile face à l'Ouganda (2-1), avant de s'incliner au Botswana (1-0).

L'Algérie occupe la tête du classement avec 6 points, à trois longueurs d'avance du Botswana, la Guinée, l'Ouganda, et le Mozambique, qui comptent 3 points chacun. La Somalie ferme la marche avec 0 point.

"On sait ce qu'on veut faire, maintenant si nous serons capables de le faire, seul le mach nous le dira. Nous avons fait un bon stage à l'étranger. Concernant le choix des joueurs convoqués, attendant pour voir", a-t-il conclu.

La Guinée, dont l'arrivée à Alger est prévue ce mardi, a effectué un stage préparatoire à l'étranger de neuf jours en vue des rendez-vous face à l'Algérie et le Mozambique, en présence de 23 joueurs. Le défenseur de Red Star (Ligue 2/France), Rayane Doucouré, victime d'une petite fissure au vertèbre lombaire, a déclaré forfait, et a été remplacé par Ibrahima Sory Conté UTA Arad (Div.1 roumaine).

En revanche, l'attaquant Ousmane Camara (FC Astana/Kazakhstan), qui a senti un petit point au niveau des abdominaux, reste incertain pour ces deux prochaines confrontations.

Pour rappel, seul le premier à l'issue des dix journées des qualifications se qualifiera pour la phase finale du Mondial 2026 prévu aux Etats-Unis, au Canada, et au Mexique.