Le cycliste algérien Abdallah Benyoucef est entré en 12e position lors de la cinquième étape de l'édition 2024 du Tour du Cameroun, disputée mercredi, sur une distance de 119,5 kilomètres, entre Bafoussam et N'Kongsamba, au moment où ses compatriotes se sont contentés de classements situés plus bas dans la hiérarchie.

Le meilleur d'entre eux a été Ayoub Sahiri, ayant occupé la 21e place, devant Oussama Mimouni (22e), Zaki Boudar (25e) et Slimane Badlis (28e), alors que la course a été remportée par l'actuel maillot jaune, le Camerounais Clovis Kamzong Abossolo. Abossolo a devancé son compatriote Rodrigue Eric Nounawé Kueré et l'Ivoirien Cissé Isiaka, qui a complété le podium, en s'emparant de la troisième place.

La sélection algérienne s'est consolée avec une honorable première place au classement général "par équipes", ainsi qu'avec la double performance d'Ayoub Sahiri, ayant conservé le maillot à pois rouge, destiné au meilleur grimpeur, ainsi que le maillot blanc, destiné au meilleur espoir de moins de 23 ans. L'Algérie participe avec six coureurs à cette compétition internationale, qui se déroule en neuf étapes, du 31 mai au 9 juin au Cameroun. Le sixième représentant national dans ce Tour est Hamza Megnounche. Outre sélection nationale algérienne, dirigée par le coach Samir Allam, onze autres équipes sont engagées dans cette compétition, dont la prochaine étape, la sixième, est prévue jeudi, sur un circuit fermé de 120 kilomètres à Douala.