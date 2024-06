Le drapeau palestinien a été hissé mercredi aux côtés des drapeaux d’autres pays dans le jardin du Parlement slovène dans la capitale Ljubljana, à la suite de la reconnaissance officielle de l'Etat de Palestine par le pays, ont rapporté des médias.

La ministre slovène des Affaires étrangères, Tanja Fajon, a déclaré dans un message sur la plateforme X que son pays vivait "un jour historique".

"La Slovénie est devenue le 147ème pays à reconnaître officiellement l'Etat de Palestine", a-t-elle dit soulignant que la reconnaissance de la Palestine "est une expression de l'engagement de la Slovénie en faveur de la paix et de la justice".

Et d'ajouter: "Nous nous plaçons du bon côté de l’histoire en contribuant à la solution à deux Etats pour une paix durable".

Le gouvernement slovène a tenu une séance la semaine dernière pour discuter de la décision de reconnaître l'Etat de Palestine, et le Premier ministre Robert Golub a déclaré, après la séance, que son pays avait décidé de reconnaître l'Etat de Palestine en tant qu'Etat indépendant et souverain sur les frontières de 1967, conformément au droit international et aux résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU.

Il avait ajouté alors que le gouvernement soumettrait la décision au Parlement tout en sollicitant le soutien des représentants.

Mardi, 52 des 90 membres du Parlement ont voté en faveur de la reconnaissance de l'Etat de Palestine.