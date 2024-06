Chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a pris part au Sommet Afrique-Corée, dont les travaux ont débuté mardi dans la capitale coréenne Séoul, indique un communiqué du ministère.

Il s'agit de la première réunion organisée au niveau du sommet entre les Etats africains et la République de Corée, selon le communiqué, qui précise que les participants discuteront, deux jours durant, des voies et des perspectives de renforcement du partenariat entre les parties africaine et coréenne dans différents domaines mutuellement bénéfiques. Le premier jour des travaux est consacré au débat public et le deuxième à la coopération dans le domaine des affaires, souligne la même source. Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Attaf a affirmé que "l'Algérie aspire à ce que le partenariat de haut niveau Afrique-Corée apporte une plus-value qualitative", soulignant "la nécessité pour ce partenariat de dépasser le champ limité de la relation entre donateurs et bénéficiaires et de répondre aux priorités du continent, en veillant à ce qu'il n'y ait aucune distinction ni discrimination entre les enfants du même continent".

Concernant le volet politique du partenariat Afrique-Corée, le ministre s'est félicité du "niveau de coordination entre le bloc africain au Conseil de sécurité, ou Groupe A3, et la République de Corée", saluant "le soutien et le vote de la Corée du Sud en faveur de l'admission de plein droit de la Palestine à l'ONU".

Dans le prolongement de cette position honorable, M. Attaf a "souhaité voir la République de Corée reconnaître l'Etat de Palestine".

S'agissant du volet économique de ce partenariat, le ministre a salué les initiatives et les offres de coopération présentées par la République de Corée pour renforcer le partenariat avec l'Afrique dans sept (7) domaines clés, affirmant que "ces domaines cadrent parfaitement avec les priorités de l'Agenda 2063".

M. Attaf s'est, par ailleurs, réjoui des "mesures concrètes annoncées par la République de Corée pour booster les investissements coréens en Afrique et augmenter la valeur des aides au développement destinées aux pays africains".

Le ministre des Affaires étrangères a conclu son allocution en soutenant que "l'Algérie, qui est liée à la République de Corée, par un partenariat stratégique bilatéral, ne ménagera aucun effort pour contribuer à la concrétisation des différents programmes et activités adoptés par le Sommet, au service des objectifs de paix, de sécurité et de développement en Afrique".

Attaf participe au segment relatif au développement de la coopération économique

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a participé, mercredi à Séoul (Corée du Sud), au deuxième segment des travaux du Sommet Afrique-Corée relatif au développement de la coopération économique, et ce, dans le cadre de la visite de travail que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, l'a chargé d'effectuer, indique un communiqué du ministère.

En marge de ce Sommet, M. Attaf "s'est entretenu avec son homologue de la République de Corée, M. Cho Tae-yul, avec lequel il passé en revue les relations de coopération entre les deux pays dans leurs différents volets et dimensions", précise la même source.

Lors de la rencontre, "l'accent a été mis en particulier sur les perspectives prometteuses de développement des relations bilatérales, d'autant que l'Algérie est le seul pays africain à entretenir un partenariat stratégique bilatéral avec la République de Corée", selon le même document.

S'agissant de la dimension politique des relations algéro-coréennes, les deux ministres '"se sont félicités du niveau de coordination bilatérale, notamment dans le cadre des mandats des deux pays en tant que membres non permanents du Conseil de sécurité", ajoute la même source.

Les deux parties ont également "procédé à un échange de vues sur les derniers développements liés à l'agression israélienne incessante contre la bande de Ghaza, à la lumière des propositions en cours de négociation pour arrêter cette agression et prendre en charge la situation humanitaire déplorable à Ghaza".

M. Attaf a, par ailleurs, rendu une visite de courtoisie à l'ancien Secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, "lors de laquelle il a rendu hommage à son riche parcours et aux précieuses contributions qui ont été les siennes durant son mandat à la tête de l'organisation onusienne au service des objectifs de paix, de sécurité et de développement dans le monde et sur le continent africain en particulier".

A cette occasion, M. Ban Ki-moon "s'est remémoré avec gratitude le grand soutien que lui a apporté l'Algérie durant son mandat de Secrétaire général des Nations Unies", saluant "le rôle constructif que joue l'Algérie aujourd'hui depuis son siège au Conseil de sécurité en faveur de la promotion des buts et principes des Nations Unies".