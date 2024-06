Le Salon international du textile, habillement, cuir et équipement "TexStyle Expo" tiendra sa 7e édition du 10 au 12 juin au Palais des expositions d'Alger, avec la participation de plus de 170 exposants, ont indiqué mardi les organisateurs dans un communiqué.

Présenté comme "le plus grand Salon du secteur du textile en Algérie", cet évènement devra réunir plus de 170 sociétés dont 60 algériennes et 110 étrangères venant notamment de la Chine, la Turquie, l'Egypte, l'Italie, le Bangladesh, l'Inde et la Tunisie, ont-ils précisé.

Cet événement devra permettre "aux opérateurs économiques d'établir des partenariats nouveaux dans le but d'améliorer la compétitivité des entreprises algériennes et la qualité du produit national pour faire face à la concurrence des produits importés et soutenir l'économie nationale hors hydrocarbures", a-t-on souligné.