Le barrage de Bouzina (90 km de Batna) a été mis en service mardi en présence des ministres de l'Hydraulique, Taha Derbal, et de l'Industrie et de la Production Pharmaceutique, Ali Aoun, accompagnés du wali, Mohamed Benmalek.

Selon les explications données sur site, cet ouvrage d'une importance majeure pour la région permettra l'approvisionnement en eau potable des habitants des communes de Bouzina, Menaâ, Tigharghar et Larbaa ainsi que l'irrigation de plus de 500 hectares de vergers arboricoles et de terres agricoles.