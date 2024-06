Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abderrachid Tabi, a mis en exergue, mardi à Saïda, l'importance de la procédure de la libération conditionnelle pour promouvoir la politique de réinsertion des détenus dans la société.

Supervisant l'inauguration du nouveau siège de la Cour de Saïda, dans le cadre d'une visite de travail dans la wilaya, le ministre a souligné que "nous encourageons la procédure de libération conditionnelle pour favoriser la réinsertion des personnes incarcérées et leur donner l'opportunité de se réinsérer dans le milieu social et d’être des bons citoyens ".

M. Tabi a indiqué que cette procédure liée à la libération conditionnelle a eu des "effets positifs " dans les établissements pénitentiaires à travers la compétition entre les détenus des établissements de rééducation en matière de scolarité et d'enseignement pour bénéficier de cette procédure, qui leur permet de se réinsérer dans la société.

Dans ce cadre, il a souligné que "la plupart des détenus des établissements pénitentiaires ont adhéré à cette démarche et se sont intégrés dans différents programmes de formation au sein des établissements pénitentiaires pour bénéficier de la libération conditionnelle", notant que " parmi les conditions de bénéficier de la libération conditionnelle figurent la bonne conduite et le bon comportement des détenus".

Le ministre a inspecté le nouveau siège de la Cour de Saïda et s’est enquis des conditions d'accueil des justiciables et du déroulement des audiences.

A ce propos, il a indiqué que cette nouvelle infrastructure a été réalisée dans le cadre des efforts du ministère visant à réhabiliter les structures des différents départements judiciaires et à améliorer les services au niveau des cours. Il a ajouté "que cette infrastructure judiciaire fournit les conditions requises pour le travail des magistrats, des personnels et composantes du système juridique au niveau local, dont l’objectif principal est d’atteindre un haut niveau d’efficacité, de performance et faciliter l’accès aux personnels ".

M. Abderrachid Tabi a échangé, lors de cette visite, avec les responsables du corps des magistrats et des représentants des fonctionnaires et agents de la justice à la cour de Saïda.

Lors de son inspection de l’ancien siège de la Cour de Saida, le ministre de la Justice, Garde des sceaux, a donné son aval pour sa reconversion en siège de tribunal administratif et civil et a appelé à lancer le travail judiciaire au niveau de cette structure au mois de septembre prochain.