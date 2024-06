De grands hôpitaux londoniens ont dû annuler des opérations mardi après avoir été victimes d'une cyberattaque ayant visé un fournisseur de services, selon des notes internes.

L'attaque, qui a touché l'entreprise Synnovis, a eu un "impact majeur" sur plusieurs services, dont les transfusions sanguines, selon ces notes diffusées sur les réseaux sociaux.

Les hôpitaux du centre de Londres, King's College Hospital, Guy's et St Thomas, ont été impactés.

"Je peux confirmer que notre partenaire pour la pathologie, Synnovis, a connu un incident informatique majeur plus tôt dans la journée, et qui est toujours en cours", a écrit Ian Abbs, le président de Guy's et de St Thomas NHS Foundation Trust.

"Cette situation a un impact majeur sur la prestation de nos services, les transfusions sanguines étant particulièrement touchées", a-t-il ajouté.

"Certaines activités ont déjà été annulées ou redirigées vers d'autres" centres.

Le directeur général de Synnovis, Mark Dollar, a confirmé que son entreprise avait été victime d'une attaque, et a présenté ses excuses aux patients.

"Nous essayons de comprendre exactement ce qui s'est passé", a-t-il ajouté, précisant que ses experts "travaillent à déterminer les conséquences complètes (de l'attaque) et à prendre les actions appropriées qui s'imposent".

"Nous faisons de notre mieux pour minimiser les conséquences et resterons en contact avec les services locaux du NHS pour les maintenir informés de la suite", a-t-il déclaré.

Assurant que son entreprise prend "très au sérieux" la cybersécurité, il a estimé que "ce genre d'attaque peut arriver à tout le monde n'importe quand, et que, malheureusement les individus qui sont derrière (ces actes) n'ont aucun scrupule envers les personnes affectées par leurs actions".

Selon le Health Service Journal (HSJ), qui a cité une source haut placée, il faudra "des semaines et non des jours" pour obtenir des résultats d'examens pathologiques à cause de cette cyberattaque.