L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) a averti vendredi que la surpopulation des camps de réfugiés palestiniens dans la bande de Ghaza et le manque d'hygiène "accroissent" la propagation des maladies infectieuses dans l'enclave palestinienne dévastée par près de huit mois d'agression sioniste génocidaire.

L'agence des Nations unies a déclaré dans un message sur la plateforme X que "ses équipes continuent de fournir des soins de santé aux personnes vulnérables à Ghaza, notamment aux enfants et aux personnes âgées".

Elle a aussi souligné que "les vaccins et les médicaments dans la bande de Ghaza sont insuffisants" et expliqué que "la surpopulation dans les camps de déplacés et le manque d'hygiène augmentent la propagation des maladies infectieuses".

L’UNRWA a conclu en disant: "Il existe un besoin urgent d’un accès sûr et sans restriction pour les équipes de secours et d’aide".

Depuis le 7 octobre 2023, l'entité sioniste mène une agression dévastatrice contre Ghaza, faisant plus de 118.000 martyrs et blessés palestiniens, pour la plupart des enfants et des femmes, et environ 10.000 disparus dans un contexte de destruction massive et de famine.

A la suite de cette agression, 2 millions de Palestiniens ont été déplacés de leurs foyers et vivent actuellement dans des conditions humanitaires difficiles et sont confrontés à une grave pénurie de carburant, de médicaments et de produits de première nécessité, en raison de la fermeture des frontières par l'occupant sioniste.