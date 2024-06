Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi a présidé, mardi à l'Ecole nationale de Management et d'Administration de la santé (ENMAS) d'El Mersa à Bordj El Bahri (Alger), la cérémonie de sortie de la 10e promotion d'administrateurs principaux qualifiés pour la gestion des établissements publics de santé.

La cérémonie de sortie de cette promotion, baptisée du nom "Mohamed Bachir El Ibrahimi", a été rehaussée par la présence du ministre de la Santé, ainsi que du ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El-Mahdi Oualid et de la Secrétaire générale du ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique.

Dans son allocution à cette occasion, M. Saihi a félicité les étudiants diplômés (88 administrateurs principaux), rappelant que près de 1.200 administrateurs principaux ont été diplômés depuis 2012, de cette Ecole en vue de combler le déficit dont souffraient les établissements de santé.

Le ministre s'est félicité du choix de baptiser la promotion du nom de Mohamed Bachir El Ibrahimi, étant l'un des grands moudjahidine qui ont contribué à la préservation de l'identité nationale.

A cette occasion, le ministre a évoqué les réformes qu'a connues le secteur, notamment dans les domaines budgétaires, du management et de la gestion des ressources humaines.

A son tour, la Directrice général de l'Ecole nationale du management et de l'administration de la santé (ENMAS), Samira Maayouf a fait savoir que cette promotion avait entamé sa formation spécialisée à partir de 2022, afin de maitriser les techniques modernes de gestion des établissements de santé en conformité avec les exigences du secteur.

A noter que la famille du grand érudit "Mohamed Bachir El Ibrahimi" ainsi que les majors de promotion ont été honorés à cette occasion.