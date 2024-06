Le CS Constantine et l'USM Alger ont fait match nul 1-1 (mi-temps : 0-0), lundi au stade Chahid-Hamlaoui de Constantine, pour le compte de la mise à jour de la 24e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football.Après une première mi-temps relativement équilibrée, le CSC a ouvert le score sur une tête de Miloud Rebiaï (56e). L'USMA a réussi à égaliser dans le temps additionnel grâce au rentrant le Malien Sékou Konaté (90e+2).

A l'issue de ce résultat, le CSC rejoint le CR Belouizdad à la 2e place avec 49 points chacun, alors que l'USM Alger s'empare de la 4e position avec 43 points.

Il s'agit du dernier match de mise à jour de la compétition. La 28e journée du championnat se jouera dans son intégralité vendredi, et sera marquée par des duels à distance pour le maintien entre le MC El-Bayadh, le MC Oran, et l'ES Ben Aknoun. La course pour la 2e place, qualificative à la prochaine édition de la Ligue des champions, amorcera un virage important entre le CRB et le CSC.

Pour rappel, le MC Alger, qui caracole en tête avec 61 points, s'est adjugé le 8e titre de champion de son histoire, après sa victoire le vendredi 17 mai dernier dans le derby face à l'USMA (1-0).

CS Constantine - USM Alger 1-1

Classement : Pts J

1). MC Alger 61 27 Champion 2023-2024

--------------------------------------------------------------

2). CR Belouizdad 49 27

--). CS Constantine 49 27

4). USM Alger 43 27

5). ES Sétif 42 27

6). Paradou AC 39 27

7). JS Kabylie 37 27

8). JS Saoura 36 27

9). USM Khenchela 35 27

10). ASO Chlef 34 27

--). NC Magra 34 27

12). US Biskra 33 27

13). MC El Bayadh 32 27

--). MC Oran 32 27

15). ES B. Aknoun 29 27

---------------------------------------------------------------

16). US Souf 7 26 Reléguée en L2.