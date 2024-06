La sélection nationale de football, avec un effectif au complet, a effectué, lundi après-midi, sa troisième séance d'entrainement au Centre technique à Sidi Moussa (Alger), en prévision de son match face à la Guinée, jeudi (20h00) au stade Nelson Mandela de Baraki, pour le compte de la 3e journée des éliminatoires du groupe G de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.

La séance qui a vu la présence pour la première fois depuis l'entame du regroupement de l'ensemble des joueurs convoqués par le coach national, Vladimir Petkovic, avec l'arrivée des défenseurs Mohamed Amine Tougaï (ES Tunis/Tunisie) et Kévin Guitoun (FC Metz/France), ce dernier arrivé légèrement en retard au CTN s'est contenté d'un entrainement individualisé.

Le staff technique a de nouveau consacré cette séance au travail technico-tactique.

La 4e séance programmée mardi débutera juste après la zone mixte prévue avec certains joueurs. Avec l'arrivée de ces deux derniers joueurs, l'effectif des "Verts" est désormais au grand complet, à trois jours du match face au "Syli national", qui se trouve quant à lui en stage à l'étranger, avant de rallier Alger demain mercredi.

Le match contre la Guinée, et celui prévu face à l'Ouganda, le lundi prochain à Kampala, sera les deux premiers matchs officiels pour Petkovic, qui a signé ses grands débuts sur le banc du "Club Algérie" en mars dernier, à l'occasion du tournoi FIFA-Series 2024, avec deux matchs au menu : face à la Bolivie (3-2) et l'Afrique du Sud (3-3). Lors des deux premières journées des qualifications du Mondial-2026, disputées en novembre 2023, l'Algérie avait bien démarré, en alignant deux victoires : à domicile contre la Somalie (3-1), puis en déplacement contre le Mozambique (2-0).

Un sans-faute qui place les Verts en tête du groupe avec 6 points, à trois longueurs d'avance du Botswana, de la Guinée, de l'Ouganda, et du Mozambique, qui comptent 3 points chacun, alors que la Somalie ferme la marche avec 0 point.

Seul le premier du groupe à l'issue des dix journées se qualifiera directement pour la phase finale du Mondial-2026.

Les défenseurs Mohamed Amine Tougaï (ES Tunis/ Tunisie) et Kévin Guitoun (FC Metz/ France), ont rejoint ce lundi le Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, en vue des deux prochains matchs de l'équipe nationale de football : le jeudi 6 juin face à la Guinée au stade Nelson-Mandela de Baraki (20h00), et le lundi 10 juin en déplacement face à l'Ouganda à Kampala (17h00), comptant respectivement pour les 3e et 4e journées (Gr.G) des qualifications du Mondial-2026, a annoncé la Fédération algérienne (FAF) dans un communiqué.

Les coéquipiers de Yacine Brahimi ont effectué dimanche leur deuxième séance d'entraînement. Le sélectionneur bosnien Vladimir Petkovic a axé son travail sur l'aspect technico-tactique.

Dans le cadre de formation pour l'obtention de la Licence CAF Pro qui a débuté dimanche, les 25 entraîneurs stagiaires concernés par cette formation ont assisté à l'intégralité de cette séance d'entraînement de l'équipe nationale et ont longuement échangé avec le coach national, souligne l'instance fédérale.

Parmi les joueurs convoqués pour ces deux matchs, figure le défenseur central du CR Belouizdad, Chouaïb Keddad, qui honore sa première convocation chez les Verts.

Guinée: Conté (UTA Arad) en renfort pour l'Algérie et le Mozambique (Fédération)

Le sélectionneur de l'équipe guinéenne de football, Kaba Diawara, a appelé en renfort le défenseur d'UTA Arad (Div.1 roumaine) Ibrahima Sory Conté (28 ans), en remplacement de Rayane Doucouré (Red Star/France), forfait pour blessure, en vue des deux prochains matchs du "Syli national" : en déplacement face à l'Algérie (le jeudi 6 juin) et à domicile devant le Mozambique (le lundi 10 juin), comptant respectivement pour les 3e et 4e journées (Gr.G) des qualifications du Mondial-2026, a annoncé la Fédération guinéenne (Feguifoot) lundi dans un communiqué.

"Ibrahima Sory Conté rejoindra le groupe ce lundi soir", précise la même source.

Doucouré qui devait signer ses grands débuts avec la Guinée, souffre d'une petite fissure au vertèbre lombaire, selon le staff médical de l'équipe guinéenne.

La Guinée a entamé lundi un stage préparatoire à l'étranger en vue des rendez-vous face à l'Algérie et le Mozambique. Le groupe des 23 joueurs convoqués par le sélectionneur guinéen a été au complet samedi.

En revanche, l'attaquant Ousmane Camara (FC Astana/Kazakhstan), qui a senti un petit point au niveau des abdominaux, reste incertain pour ces deux prochaines confrontations. Lors des deux premières journées des qualifications du Mondial-2026, la Guinée s'est imposée à domicile face à l'Ouganda (2-1), avant de s'incliner au Botswana (1-0).

L'Algérie occupe la tête du classement avec 6 points, à trois longueurs d'avance du Botswana, la Guinée, l'Ouganda, et le Mozambique, qui comptent 3 points chacun. La Somalie ferme la marche avec 0 point.

Seul le premier à l'issue des dix journées des qualifications se qualifiera pour la phase finale du Mondial 2026 prévu aux Etats-Unis, au Canada, et au Mexique.