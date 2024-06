Un concours national de saut d'obstacles, une et deux étoiles, aura lieu du 6 au 8 juin au centre hippique de la Mitidja de Blida, a-t-on appris auprès du club organisateur.

Dix-sept (17) épreuves sont au menu de ces joutes sportives de trois jours, organisées par le club Hippique de la Mitidja de Blida, en collaboration avec la Fédération équestre algérienne (FEA), en présence de plus de 170 cavaliers et cavalières d’une vingtaine de clubs du pays dans les catégories cadets, juniors et seniors de 1er et 2e degrés, précisent les organisateurs.

L'évènement s'annonce comme un rendez-vous incontournable pour les passionnés de saut d’obstacles à travers le pays et prévoit le déroulement de 17 épreuves en cadets, juniors et séniors, offrant ainsi une diversité d’opportunités pour les participants de démontrer leurs compétences.

Parmi les temps forts de ce concours, les Grands Prix de la Semoulerie industrielle de la Mitidja (SIM) "une et deux étoiles" pour les seniors sur des obstacles de 1,30 mètre et 1,35 mètre promettent des moments intéressants. Les cavaliers cadets et juniors auront également leurs moments de gloire sur des obstacles de 1,20 mètre et 1,25 mètre.

Cette compétition nationale permet aux cavaliers et cavalières de se mesurer les uns aux autres dans un esprit de sportivité et de compétition afin de se préparer aux concours international, prévu du 26 au 29 juin à Oran.

Les participants s’affronteront dans les catégories cadets, juniors et seniors, accumulant au fil des épreuves des points pour la "Ranking List" qui permet au directeur technique national de suivre et d’évaluer les performances des cavaliers tout au long de la saison.