Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a été reçu lundi à Séoul, par le président de la République de Corée, Yoon Suk-yeol, auquel il a transmis les salutations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ainsi que ses vœux de succès pour les travaux du Sommet Afrique-Corée, prévus mardi et mercredi, indique un communiqué du ministère.

"Dans le cadre de la visite de travail qu'il effectue en Corée, et à l'occasion d'une réception organisée par les autorités coréennes, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a été reçu par le président de la République de Corée, Yoon Suk-yeol, auquel il a transmis les salutations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ainsi que ses vœux de succès pour les travaux du Sommet Afrique-Corée", lit-on dans le communiqué.

Le ministre a également eu des entretiens bilatéraux avec ses homologues africains, en l'occurrence, le ministre nigérian des Affaires étrangères, Yusuf Tuggar, le ministre namibien des Affaires étrangères, Peya Mushelenga, ainsi qu'avec le chargé de la gestion du ministre libyen des Affaires étrangères, Tahar Al-Baour, a ajouté le communiqué.

Ces entretiens ont porté sur "l'état des relations bilatérales liant l'Algérie à ces pays frères, et les perspectives de leur promotion à la hauteur des aspirations et ambitions des deux parties".

"M. Attaf a également évoqué avec ses homologues la coordination et la concertation sur les développements régionaux et continentaux, en sus des préparatifs pour les prochaines échéances dans le cadre de l'Union africaine (UA)", conclut le communiqué.



.... et par le président érythréen

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a été reçu, mardi à Séoul (Corée du Sud) en marge de sa participation aux travaux du Sommet Afrique-Corée, par le président érythréen, M. Isaias Afwerki, qui l'a chargé de transmettre ses salutations et toute sa considération au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, indique un communiqué du ministère.

"En marge de sa participation aux travaux du Sommet Afrique-Corée, dans sa première journée, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a été reçu par le président de l'Erythrée, M. Isaias Afwerki", lit-on dans le communiqué. Le président érythréen a chargé M. Attaf de "transmettre ses salutations et toute sa considération au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ainsi que sa volonté d'œuvrer, de concert avec lui, au renforcement des relations de coopération entre les deux pays, et à la consolidation de la coordination bilatérale sur les questions d'intérêt commun sur les plans régional et continental", précise la même source. Lors de cette rencontre, les deux parties ont passé en revue "les perspectives des relations bilatérales et les développements de la situation sécuritaire et politique au niveau continental, en sus du rôle des mécanismes de l'action africaine commune face à la crise aigue que traversent les relations internationales en cette conjoncture", selon la même source. M. Attaf a également tenu une réunion avec le ministre de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé de la République du Congo, M. Denis Christel Sassou Nguesso. Lors de cette réunion, les deux parties "se sont félicitées de la qualité des relations algéro-congolaises et ont réaffirmé la volonté des dirigeants des deux pays de les hisser à de hauts niveaux", précise le communiqué.

"Le ministre a, par ailleurs, rencontré, en marge de cet évènement, plusieurs de ses homologues africains dans le cadre de la concertation et la coordination sur les sujets inscrits à l'ordre du jour du sommet, ainsi que sur les prochaines échéances continentales", conclut le communiqué.