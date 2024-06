Le président égyptien Abdel-Fattah al-Sissi a demandé au Premier ministre Mostafa al-Madbouly de former un nouveau gouvernement, après que celui-ci a présenté lundi la démission du gouvernement actuel, a annoncé la présidence égyptienne dans un communiqué.

Al-Madbouly s'est vu confier la tâche de former un nouveau gouvernement composé de personnes "hautement qualifiées, compétentes et expérimentées pour s'atteler à la réalisation de multiples objectifs", selon le communiqué.

Al-Sissi souhaite que ce nouveau gouvernement "donne la priorité au maintien de la sécurité nationale égyptienne dans le contexte des défis régionaux et internationaux, développe les secteurs de la santé et de l'éducation, poursuive les efforts en direction d'un renforcement de l'engagement politique, et consolide les précédentes réussites en matière de sécurité, de stabilité et de lutte antiterroriste".

Il a aussi demandé au nouveau gouvernement de "persister sur la voie de la réforme économique en s'efforçant d'attirer et d'augmenter les investissements, d'encourager la croissance du secteur privé et de limiter la hausse des prix et l'inflation".

Le communiqué a précisé, par ailleurs, que le gouvernement actuel restera en fonction jusqu'à la formation du prochain gouvernement.