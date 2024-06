La société de distribution de l’électricité et du gaz de la wilaya de Tlemcen a réalisé 20 transformateurs électriques pour renforcer le réseau pendant la saison estivale, a indiqué lundi un communiqué de la cellule de communication de cette société.

"Afin d’assurer la qualité de service aux clients en énergie électrique, durant la saison estivale, 19 transformateurs électriques d’une capacité de 5.200 KV ampères ont été réalisés sur un réseau haute tension d’une longueur de 22,29 km et un réseau basse tension d’une longueur de 31,65 km, en plus d’un autre transformateur de type "SKID" à haï "Boujmil", dans la commune de Mansourah, comprenant trois départs, et ce à l’effet de renforcer le réseau électrique dans la wilaya", selon le document.

La même source a ajouté que l’entreprise, en coordination avec la Conservation des forêts de la wilaya, a établi un plan de prévention contre les incendies comprenant plusieurs travaux forestiers sur une superficie de 67,5 ha, à savoir l’élagage des arbres, l’ouverture et l’entretien de tranchées pare-feu sous les réseaux électriques de Nedroma, Aïn El Kebira, Aïn Fezza, ainsi que la forêt "Dzarifat" à Aïn Gheraba.

Le programme de permanence a été, en outre, renforcé, ainsi que toutes les équipes des services techniques d’électricité, au nombre de 8, de même que les petites équipes d’intervention au niveau de 12 agences commerciales, qui ont été mobilisées et renforcées en moyens matériels et humains pour assurer une intervention rapide et efficace en cas d’alerte, a-t-on conclu.