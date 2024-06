Le dernier bilan de l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (NESDA) fait état de 414.000 projets de micro-entreprises recensés à ce jour, soit une moyenne dépassant les 15.000 projets/an, a indiqué le directeur général de l'Agence, Bilal Achacha.

S'exprimant en marge d'une journée consultative organisée par l'antenne de l'Agence Alger-Sud en collaboration avec les autorités locales, consacrée à la présentation de quelques expériences réussies dans le domaine des micro-entreprises, le Directeur général a précisé que l'Agence avait identifié, après tant d'années d'expérience, les points positifs et négatifs permettant de construire une nouvelle vision.

Cette vision porte sur la qualité des micro-entreprises en œuvrant, dans un premier temps, en coordination avec le ministère de l'Enseignement supérieur et la Recherche scientifique, dans le cadre de conventions bien définies, à garantir une formation de trois semaines aux gérants des micro-entreprises avant la création de l'entreprise.

La deuxième étape consiste à œuvrer avec le ministère de la Formation professionnelle au renforcement de l'esprit entrepreneurial chez les jeunes et à assurer la formation avant de s'orienter vers l'Agence.

La nouvelle vision prévoit, en outre, la formation obligatoire au niveau des universités et des centres de formation en sus d'une étude plus efficace des projets, tout en évaluant l'idée du porteur de projet et la rentabilité du projet.

Il s'agit également de renforcer le rôle de la femme en matière d'entreprenariat et de tirer profit des anciennes expériences pour l'élaboration d'une nouvelle stratégie qui tient compte des besoins des entrepreneurs pour le développement de leurs entreprises et l'augmentation des financements à travers un programme spéciale, indique M. Achacha.

Aussi, plusieurs programmes seront tracés en matière de sous-traitance tout en développant des solutions en faveur des micro-entreprises qui seront également connectés aux grandes entreprises et aux fonds d'investissement, en vue d'une meilleure durabilité à même de leur permettre d'étendre leurs investissements et de se diriger vers l'exportation.

De son côté, le wali délégué de la circonscription administrative de Baraki, Bertima Abdelouahab, a affirmé la volonté des autorités locales d'apporter le soutien nécessaire à la NESDA en vue d'améliorer le climat d'investissement pour les jeunes et promouvoir l'expérience des micro-entreprises.

Les Hautes autorités ont donné des instructions pour contribuer au développement de l'esprit entrepreneurial et de permettre aux jeunes de créer des micro-entreprises durables, capables de créer l'emploi et contribuer au développement de l'économie nationale, a soutenu le wali délégué.

Cette journée a été une occasion pour ces gérants d'entreprises réussies, en vue de présenter aux cadres de l'Agence et aux responsables locaux leurs expériences et leurs préoccupations majeures.

Le DG de l'Agence a inspecté, en compagnie du wali délégué, des échantillons de différents produits présentés dans une exposition tenue en marge de cette rencontre. Ils ont également regardé un documentaire de 15 minutes sur les expériences de certaines entreprises réussies dans différents domaines.