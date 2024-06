La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Mme Fazia Dahleb, a souligné, dimanche, l'importance de la numérisation pour le secteur de l'environnement, notamment les réseaux intelligents et les systèmes de gestion des services logistiques, qui permettent de réduire le gaspillage d'énergie et de simplifier les chaines d'approvisionnement en vue de la réalisation des objectifs du développement durable (ODD).

Dans une allocution prononcée lors d'une cérémonie de distinction des lauréats du concours national "Scratch for green impact", Mme Dahleb a indiqué que la transition numérique était à même d'améliorer l'utilisation des ressources naturelles, de réduire la pollution tout en jouant un rôle majeur dans le développement des infrastructures intelligentes, à l'instar des villes intelligentes et du transport intelligent, d'autant que les outils numériques tels que les réseaux intelligents et les systèmes de gestions des chaines d'approvisionnements et de logistiques, contribuent à la réduction du gaspillage d'énergie, à la simplification des chaines d'approvisionnement, et à l'amélioration de leur utilisation de manière règlementée en faveur du développement durable.

Partant de son rôle primordial dans la gestion de la vie quotidienne, il est impératif, estime la ministre, de recourir à la numérisation "notamment dans les domaines économique, social et environnemental".

Et d'ajouter, que la transition numérique contribuera à accéder, plus efficacement, aux informations, à travers "l'utilisation des technologies pour améliorer la gestion des ressources naturelles, notamment, la gestion de l'eau, la promotion de l'innovation en matière d'énergie renouvelable et de production durable" .

Dans ce contexte, Mme. Dahleb a rappelé les efforts consentis par l'Algérie, notamment l'actualisation de son arsenal juridique et législatif, pour la concrétisation de la transformation numérique sur le terrain, en vue de la préservation du patrimoine culturel, naturel et environnemental, contre toute dégradation, en adoptant des approches plus modernes et durables.

Concernant le concours national sur "Scratch for green impact", la ministre a fait part des ses encouragements à cette manifestation, qui constitue, selon-elle," une première du genre, ayant regroupé l'éducation environnementale, la numérisation et le langage de programmation", citant le programme tracé par le ministère sur la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable, notamment en ce qui concerne la sensibilisation, l'éducation et la formation environnementale, tout en veillant à réaliser ses objectifs à travers l'association de tous les acteurs des différentes catégorie de la société.

Dans ce cadre, la ministre a souligné que parmi les objectifs tracés par son département ministériel figurait l'encouragement et l'intensification des initiatives à même de contribuer à conscientiser les générations futures quant à l'impératif d'adopter des comportements éco-responsables et de renforcer l'esprit de compétition en la matière, notamment au niveau des écoles, des universités et des établissements de formation. Mme Dahlab a également salué le rôle du Conservatoire national des formations à l'environnement (CNFE), qui élabore et met en œuvre chaque année un programme de sensibilisation et d'éducation environnementale destiné aux clubs écologiques installés au niveau des différents établissement éducatifs des trois paliers, au nombre de 12.062 clubs, dont 2.500 clubs équipés et 29.000 animateurs formés lors de sessions de formation en éducation environnementale.

Elle a également relevé le rôle du CNFE, à travers ses annexes au niveau des différentes wilayas du pays, dans la diffusion et la promotion de la culture et de la sensibilisation environnementales dans différents domaines, notamment chez les enfants et les jeunes, en œuvrant à ancrer la culture de la protection de l'environnement.

Pour rappel, ce concours a été organisé par la startup "Green Tech Innovation" sous le patronage du ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables, qui encourage la promotion de la responsabilité environnementale et de l'entrepreneuriat, et assure l'accompagnement et le suivi à travers des actions de coordination avec les établissements sous tutelle.