L'Examen national d'attestation de niveau des élèves des écoles coraniques et des zaouïas est prévu les 29 et 30 juin, a annoncé dimanche le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs dans un communiqué.

"L'Examen national d'attestation de niveau des élèves des écoles coraniques et des zaouïas est prévu les 29 et 30 juin 2024, le dernier délai pour le dépôt des dossiers étant fixé au 20 juin 2024", précise le ministère.

Les épreuves se dérouleront dans les Instituts nationaux de formation spécialisée relevant du secteur, a indiqué le communiqué.

"Il s'agit de 14 instituts répartis sur les wilayas de Bouira, Tizi Ouzou, Batna, Constantine, Mila, Relizane, Tlemcen, Saida, Biskra, Laghouat, Tamanrasset, In Salah et Illizi", a précisé le ministère, invitant les élèves intéressés à "se rapprocher des directions des Affaires religieuses et des Wakfs au niveau des wilayas pour se renseigner et s'inscrire, dès la publication de cette annonce".