Le ministre de l'Education nationale, M. Abdelhakim Belaabed, a affirmé, lundi à El Tarf,

que l'examen du Brevet d'enseignement moyen (BEM) se déroule dans de "bonnes"

conditions à travers l'ensemble du territoire national.

"Cet examen se déroule dans de bonnes conditions au niveau de tous les centres à travers le territoire national, grâce aux préparatifs entamés par le ministère de l'Education et le gouvernement, depuis une année, afin d'assurer tous les moyens humains, matériels et pédagogiques pour sa réussite", a indiqué le ministre lors d'une conférence de presse tenue après avoir donné le coup d'envoi de l'examen du BEM depuis le CEM Chahid Mohamed Tahar Bechainia dans la ville frontalière d'El-Aïoun à El Tarf.

M. Belaabed a précisé que l'opération de préparation des examens, qui était "entièrement numérique et à zéro papier", a impliqué plus de 140.000 cadres et fonctionnaires pour sécuriser cet examen qui dure 3 jours à partir d'aujourd'hui, lundi.

En réponse à une question sur la fraude, le ministre a révélé que ce phénomène "a considérablement baissé ces dernières années et est à pratiquement 0 cas".

Il a aussi rappelé les mesures décidées par le Gouvernement à l'effet de lutter contre la fraude aux examens, notamment la loi de 2020, qui vise à protéger les examens nationaux, ajoutant que "l'Etat est à l'affût de toute tentative portant atteinte à l'intégrité de ces épreuves". Concernant le début de la correction des copies, le ministre a fait savoir que cette opération débutera le 11 juin, soulignant que les résultats "seront à la hauteur des performances remarquables des enseignants et des efforts consentis". Pour ce qui est du sort des élèves redoublants, il a précisé que leur orientation se fera soit vers la vie professionnelle, soit vers la réintégration dans divers établissements scolaires, rappelant qu'au cours de l'année dernière, 88% d'élèves redoublants ont été réintégrés. A noter que 818.439 candidats au total passent l'examen du BEM au niveau national, répartis sur 3.040 centres d'examen.