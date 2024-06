Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé, dimanche, une réunion du Conseil des ministres consacrée à des exposés se rapportant à plusieurs secteurs, indique un communiqué du Conseil.

Après l'ouverture de la séance par Monsieur le président de la République, la présentation de l'ordre du jour et de l'activité du Gouvernement ces deux dernières semaines, et suite aux interventions de Messieurs les ministres, Monsieur le président de la République a donné les instructions, orientations et directives suivantes:

1- Concernant le suivi de l'état d'avancement du processus de numérisation:

Dans le prolongement de la réalisation du projet de Banque de données nationale +Data Center+ qui connait un rythme avancé, Monsieur le Président a enjoint à la Haut-Commissaire à la Numérisation, de créer un groupement de bureaux d'études, spécialisé dans le suivi de la réalisation de ce projet.

2- Concernant les mesures prises pour réduire les délais de passage portuaire des marchandises importées:

- Monsieur le président de la République a chargé le Gouvernement de concevoir une approche exhaustive pour une nouvelle stratégie de gestion portuaire, à soumettre en Conseil des ministres dans les meilleurs délais.

- Monsieur le Président a ordonné au ministre des Transports de redoubler de vigilance et de prudence face à toutes formes de manipulations, notamment la politique d'atermoiement s'agissant du contrôle des conteneurs, insistant sur l'impératif respect des délais de déchargement en renforçant les capacités et les dispositifs de contrôle, à même de permettre de libérer les espaces au niveau des ports secs.

- Monsieur le Président a ordonné de mettre en place un mécanisme de coordination, en matière de gestion de la pression issue des délais d'attente en rade au niveau des ports, de manière à les réduire à une durée maximale de 24H.

- Monsieur le Président a ordonné de réduire la pression sur le port d'Alger, de concert avec les agences maritimes commerciales, en dirigeant une partie du trafic maritime des navires de commerce vers tous les ports du pays.

3- Concernant le financement des start-up:

- Monsieur le Président s'est félicité de la politique suivie dans le domaine des start-up, en ce sens que l'Etat continuera à accompagner ces jeunes qui représentent la nouvelle génération d'entrepreneurs et qui s'appuient sur les technologies et procédés scientifiques.

- Monsieur le Président a ordonné au Gouvernement d'ouvrir davantage le champs aux start-up pour bénéficier des projets publics, et de lutter contre les pratiques obsolètes visant à décourager les jeunes qui empruntent la voie du succès.

- Monsieur le Président a enjoint au ministre du secteur d'accélérer l'ouverture d'agences régionales chargées du financement et du suivi des projets des start-up.

- Monsieur le Président a instruit le ministre des Start-up à l'effet d'assurer toutes les facilitations aux jeunes porteurs de projets, qui font désormais la fierté de l'Algérie aux niveaux régional, continental et international, d'interagir avec eux et d'écouter leurs préoccupations, notamment s'agissant de la réduction des délais de création de leurs entreprises.

- Monsieur le Président a souligné que la volonté de l'Etat de conférer rentabilité et efficacité économique aux start-up, nécessite l'adaptation à la mentalité de la nouvelle génération, et non l'adaptation des jeunes aux anciennes pratiques qui doivent être définitivement bannies, la bureaucratie étant le principal ennemi de ces jeunes.

4- Concernant la réalisation d'une station de dessalement de l'eau de mer à Tamda Ouguemoun à Tizi Ouzou:

- Le Conseil des ministres a approuvé le projet de réalisation d'une station de dessalement de l'eau de mer à Tamda Ouguemoun dans la commune d'Iflissen, pour peu que les études techniques soient approfondies et minutieuses, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement en énergie.

- Monsieur le Président de la République a enjoint au ministre de l'Hydraulique de coordonner avec le ministre de l'Energie pour parvenir à un accord définitif sur les étapes techniques.

Orientations générales:

Concernant l'approvisionnement de la wilaya de Tiaret en eau potable:

- Monsieur le président de la République a ordonné aux ministres de l'Intérieur et de l'Hydraulique de mettre en place un programme spécifique d'urgence, dans les 48 heures qui suivent la clôture des travaux du Conseil des ministres au plus tard, pour résoudre le problème des perturbations de l'approvisionnement en eau potable de la population de la wilaya de Tiaret, en associant la société civile et les élus de la wilaya à l'élaboration de ce programme d'urgence.

- Réalisation d'un projet de transfert des eaux depuis la région de Chott Chergui sur une distance de 42 km, les travaux étant toujours en cours. Les instructions du président de la République ont été données à l'effet de renforcer les chantiers et de parachever le projet dans un délai n'excédant pas 20 jours.

- Le Président de la République a donné des instructions pour la réalisation d'un projet de transfert des eaux souterraines depuis la région de Djermaya, afin de renforcer l'approvisionnement en eau potable du côté Est de la wilaya de Tiaret.

- Réalisation de 8.500 mètres linéaires de forages, incluant l'équipement et le raccordement à l'électricité, dans la wilaya de Tiaret.

- Réalisation de 4.000 mètres linéaires de forages d'exploration profonds dans les régions de Rechaiga, Rahouia, Sidi Bakhti et Mecheraa Asfa, en vue de renforcer l'approvisionnement en eau potable dans les communes enregistrant un déficit d'alimentation.

Concernant le schéma d'exportation des produits algériens:

- Monsieur le Président de la République a ordonné au Gouvernement d'élaborer une stratégie exhaustive englobant toutes les étapes d'exportation des produits algériens, notamment au vu de l'augmentation du nombre d'entreprises actives dans ce domaine.

- Monsieur le Président de la République a enjoint aux ministres des Finances, de l'Industrie et du Commerce la réalisation d'une nouvelle étude scientifique et économique sur la faisabilité et l'efficacité de l'exportation de certains produits algériens.

- Monsieur le Président de la République a souligné que l'encouragement par l'Etat des opérations d'exportation des produits algériens, visait en premier lieu à soutenir l'économie nationale, générer une ressource supplémentaire de la devise et équilibrer la balance commerciale.

Enfin, le Conseil des ministres a approuvé des décrets portant nominations dans des postes supérieurs de l'Etat".

Le président de la République ordonne l'élaboration d'une stratégie exhaustive englobant toutes les étapes d'exportation des produits algériens

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a ordonné, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée dimanche, au Gouvernement d'élaborer une stratégie exhaustive englobant toutes les étapes d'exportation des produits algériens, notamment au vu de l'augmentation du nombre d'entreprises actives dans ce domaine.

"Concernant le schéma d'exportation des produits algériens, le président de la République a enjoint aux ministres des Finances, de l'Industrie et du Commerce la réalisation d'une nouvelle étude scientifique et économique sur la faisabilité et l'efficacité de l'exportation de certains produits algériens", précise le communiqué du conseil des ministres.

Le président de la République a également souligné que l'encouragement par l'Etat des opérations d'exportation des produits algériens, visait en premier lieu à soutenir l'économie nationale, générer une ressource supplémentaire de la devise et équilibrer la balance commerciale.

Start-up: le président de la République ordonne d'ouvrir davantage le champs aux start-up pour bénéficier des projets publics

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a ordonné, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée dimanche, au Gouvernement d'ouvrir davantage le champs aux start-up pour bénéficier des projets publics et lutter contre les "pratiques obsolètes" visant à décourager les jeunes qui empruntent la voie du succès. Concernant le financement des start-up, le président de la République a instruit le ministre du secteur à l'effet d'assurer toutes les facilitations aux jeunes porteurs de projets, qui font désormais "la fierté de l'Algérie aux niveaux régional, continental et international", d'interagir avec eux et d'écouter leurs préoccupations, notamment s'agissant de la réduction des délais de création de leurs entreprises, lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres.

Le président de la République s'est félicité de la politique suivie dans le domaine des start-up, assurant que l'Etat "continuera à accompagner ces jeunes qui représentent la nouvelle génération d'entrepreneurs et qui s'appuient sur les technologies et procédés scientifiques". Le président de la République a enjoint au ministre du secteur "d'accélérer l'ouverture d'agences régionales chargées du financement et du suivi des projets des start-up", relevant que "la volonté de l'Etat de conférer rentabilité et efficacité économique aux start-up, nécessite l'adaptation à la mentalité de la nouvelle génération, et non l'adaptation des jeunes aux anciennes pratiques qui doivent être définitivement bannies, la bureaucratie étant le principal ennemi de ces jeunes".

Le Président de la République ordonne la mise en place d'un programme spécifique d'urgence pour résoudre le problème d'eau potable à Tiaret

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a ordonné, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée dimanche, de mettre en place un programme spécifique d'urgence pour résoudre le problème des perturbations de l'approvisionnement en eau potable de la population de Tiaret, en associant la société civile et les élus de la wilaya à l'élaboration de ce programme.

Selon le communiqué du Conseil des ministres, le président de la République a ordonné aux ministres de l'Intérieur et de l'Hydraulique "de mettre en place un programme spécifique d'urgence, dans les 48 heures qui suivent la clôture des travaux du Conseil des ministres, au plus tard, pour résoudre le problème des perturbations de l'approvisionnement en eau potable de la population de la wilaya de Tiaret, en associant la société civile et les élus de la wilaya à l'élaboration de ce programme d'urgence".

Concernant le projet de transfert des eaux depuis la région de Chott Chergui sur une distance de 42 km, les travaux étant toujours en cours, "les instructions du président de la République ont été données à l'effet de renforcer les chantiers et de parachever le projet dans un délai n'excédant pas 20 jours".

Le Président de la République a donné des instructions pour "la réalisation d'un projet de transfert des eaux souterraines depuis la région de Djermaya, afin de renforcer l'approvisionnement en eau potable du côté Est de la wilaya de Tiaret, en sus de "la réalisation de 8.500 mètres linéaires de forages, incluant l'équipement et le raccordement à l'électricité, dans la même wilaya" et "la réalisation de 4.000 mètres linéaires de forages d'exploration profonds dans les régions de Rechaiga, Rahouia, Sidi Bakhti et Mecheraa Asfa, en vue de renforcer l'approvisionnement en eau potable dans les communes enregistrant un déficit d'alimentation".

Tizi Ouzou: Le Conseil des ministres approuve le projet de réalisation d'une station de dessalement de l'eau de mer à Tamda Ouguemoun

Le Conseil des ministres a approuvé, dimanche lors de sa réunion présidée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le projet de réalisation d'une station de dessalement de l'eau de mer à Tamda Ouguemoun dans la commune d'Iflissen dans la wilaya de Tizi Ouzou.

Selon le communiqué du Conseil des ministres, les études techniques relatives à ce projet "doivent être approfondies et minutieuses, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement en énergie". Le Président de la République a enjoint au ministre de l'Hydraulique de coordonner avec le ministre de l'Energie pour parvenir à un accord définitif sur les étapes techniques.

Numérisation: le président de la République enjoint de créer un groupement de bureaux d'études pour la réalisation du projet de Banque de données nationale

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a instruit, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée dimanche, de créer un groupe de bureaux d'études, spécialisé dans le suivi de la réalisation du projet de Banque de données nationale. Concernant "le suivi de l'état d'avancement du processus de numérisation et dans le prolongement de la réalisation du projet de Banque de données nationale +Data Center+ qui connait un rythme avancé, Monsieur le Président a enjoint à la Haut-Commissaire à la Numérisation, de créer un groupement de bureaux d'études, spécialisé dans le suivi de la réalisation de ce projet", selon un communiqué du Conseil des ministres.

Gestion portuaire: le président de la République instruit le Gouvernement de concevoir une approche exhaustive pour une nouvelle stratégie

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a instruit, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée dimanche, le Gouvernement à l'effet de concevoir une approche exhaustive pour une nouvelle stratégie de gestion portuaire, à soumettre en Conseil des ministres dans les meilleurs délais.

Concernant les mesures prises pour réduire les délais de passage portuaire des marchandises importées, le président de la République a ordonné au ministre des Transports "de redoubler de vigilance et de prudence face à toutes formes de manipulations, notamment la politique d'atermoiement s'agissant du contrôle des conteneurs", insistant sur l'impératif respect des délais de déchargement en renforçant les capacités et les dispositifs de contrôle, à même de permettre de libérer les espaces au niveau des ports secs, lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres.

Le président de la République a enjoint de mettre en place un mécanisme de coordination, en matière de gestion de la pression issue des délais d'attente en rade au niveau des ports, "de manière à les réduire à une durée maximale de 24H".

Il a également ordonné de réduire la pression sur le port d'Alger, de concert avec les agences maritimes commerciales, en dirigeant une partie du trafic maritime des navires de commerce vers tous les ports du pays.